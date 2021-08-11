НЛМК Live

сегодня, 12:21

НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»

566
#«Россиянка»
3
НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»

Новолипецкий металлургический комбинат отметит юбилей одной из самых современных и производительных доменных печей в мире. Знаменитой «Россиянке» в августе исполняется 10 лет.

Это первая доменная печь, построенная на постсоветском пространстве. Она стала эталоном технических и экологических решений в отрасли. В проектировании, строительстве и поставке оборудования участвовало около 40 российских и 30 иностранных организаций.   

Торжественный пуск «Россиянки» состоялся 30 августа 2011 года. Эта дата стала днем рождения доменной печи. В этом году лучшим сотрудникам НЛМК вручат Благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направят поздравительные адреса, а в парке Металлургов откроется фотовыставка, посвященная истории доменной печи.  

Юбилей «Россиянки» отпразднуют даже в небе. Липчане смогут увидеть над городом большой городской воздушный шар с юбилейной символикой.   

В специальном разделе на корпоративном портале НЛМК сотрудники смогут поздравить коллег с юбилеем, проверить свои знания о ДП «Россиянка», оставить фото и видеопоздравление, а также принять участие в семейном конкурсе рисунков «Доменная печь глазами детей».  
566
#«Россиянка»
3

Еще в рубрике

Фонд «Милосердие» поможет собрать детей в школу
#благотворительность
Фонд «Милосердие» поможет собрать детей в школу

вчера, 18:50

НЛМК Live
Группа НЛМК поставила износостойкую сталь для производства экологичных самосвалов
#сталь
Группа НЛМК поставила износостойкую сталь для производства экологичных самосвалов

вчера, 12:44

НЛМК Live
Проект «Стального дерева» помогает знакомить жителей с историей Липецка
#краеведение #история
Проект «Стального дерева» помогает знакомить жителей с историей Липецка

09.08.2021 13:03

НЛМК Live
«Зелёные» акции «Милосердия» помогут благоустроить дворы и скверы
#«Милосердие»
«Зелёные» акции «Милосердия» помогут благоустроить дворы и скверы

05.08.2021 10:00

НЛМК Live
На НЛМК прокомментировали появление в Липецке запаха сероводорода
#экология #сероводород
На НЛМК прокомментировали появление в Липецке запаха сероводорода

04.08.2021 14:04

НЛМК Live
В Липецке стартует новый краеведческий проект программы «Стальное дерево»
#стальное дерево
В Липецке стартует новый краеведческий проект программы «Стальное дерево»

04.08.2021 10:09

НЛМК Live