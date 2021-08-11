НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»

Новолипецкий металлургический комбинат отметит юбилей одной из самых современных и производительных доменных печей в мире. Знаменитой «Россиянке» в августе исполняется 10 лет.

Это первая доменная печь, построенная на постсоветском пространстве. Она стала эталоном технических и экологических решений в отрасли. В проектировании, строительстве и поставке оборудования участвовало около 40 российских и 30 иностранных организаций.



Торжественный пуск «Россиянки» состоялся 30 августа 2011 года. Эта дата стала днем рождения доменной печи. В этом году лучшим сотрудникам НЛМК вручат Благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направят поздравительные адреса, а в парке Металлургов откроется фотовыставка, посвященная истории доменной печи.



Юбилей «Россиянки» отпразднуют даже в небе. Липчане смогут увидеть над городом большой городской воздушный шар с юбилейной символикой.



В специальном разделе на корпоративном портале НЛМК сотрудники смогут поздравить коллег с юбилеем, проверить свои знания о ДП «Россиянка», оставить фото и видеопоздравление, а также принять участие в семейном конкурсе рисунков «Доменная печь глазами детей».

