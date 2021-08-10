Происшествия

30 минут назад

Иномарка снесла столб на заправке в Липецке

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#авария #ДТП
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Регистратор одного из автомобилей снял момент аварии.

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Днем 10 августа на улице Юношеской на территории заправки автомобиль «Киа» снес столб.

Аварию записал регистратор автомобиля, который двигался во встречном направлении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Киа» не справился с управлением.

- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали в пресс-службе УМВД.
1 953
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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липецк1

9 минут назад
ЗДОРОВО ....СТОЛБОВ ПОНАСТАВИЛИ ....У НАС УЖЕ ПО 2 ВО ДВОРЕ СТОЯТ ...
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