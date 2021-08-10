Происшествия
30 минут назад
Иномарка снесла столб на заправке в Липецке
Регистратор одного из автомобилей снял момент аварии.
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Днем 10 августа на улице Юношеской на территории заправки автомобиль «Киа» снес столб.
Аварию записал регистратор автомобиля, который двигался во встречном направлении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Киа» не справился с управлением.
- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали в пресс-службе УМВД.
Аварию записал регистратор автомобиля, который двигался во встречном направлении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Киа» не справился с управлением.
- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали в пресс-службе УМВД.
липецк1