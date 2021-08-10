Общество

21 минуту назад

Вместо ремонта обуви липчанам предлагали водку

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#торговля #алкоголь #штраф
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Вместо ремонта обуви липчанам предлагали водку

Хозяина сети алколарьков оштрафовали на 550 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел четыре иска управления Министерства внутренних дел РФ по Липецку в адрес местного предпринимателя. Сотрудники полиции выяснили, что бизнесмен, владеющий сетью киосков, приторговывает в них алкоголем.

Как указано в материалах суда, нелегальную торговлю сомнительным спиртным выявили в двух киосках. Так, возле дома №8 на улице Парковой покупателям предлагали пол-литры «Русской березы» за 100 рублей, а также напитки «Русская валюта», «Сибирская» и «Stolichaya». А в павильоне «Ремонт обуви» в районе Грязинской остановки обнаружили напиток «Облепиховая водка». Весь сомнительный алкоголь отравили на экспертизу: напитки оказались контрафактом и по крепости не дотягивали до водки. Впрочем, они не были опасны для здоровья потребителей.

Суд привлек бизнесмена к административной ответственности. В общей сложности его оштрафовали на 550 000 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с начала года на территории региона было изъято 14 740 литров контрафактного алкоголя.
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#торговля #алкоголь #штраф
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