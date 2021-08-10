Общество
21 минуту назад
Вместо ремонта обуви липчанам предлагали водку
Хозяина сети алколарьков оштрафовали на 550 000 рублей.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел четыре иска управления Министерства внутренних дел РФ по Липецку в адрес местного предпринимателя. Сотрудники полиции выяснили, что бизнесмен, владеющий сетью киосков, приторговывает в них алкоголем.
Как указано в материалах суда, нелегальную торговлю сомнительным спиртным выявили в двух киосках. Так, возле дома №8 на улице Парковой покупателям предлагали пол-литры «Русской березы» за 100 рублей, а также напитки «Русская валюта», «Сибирская» и «Stolichaya». А в павильоне «Ремонт обуви» в районе Грязинской остановки обнаружили напиток «Облепиховая водка». Весь сомнительный алкоголь отравили на экспертизу: напитки оказались контрафактом и по крепости не дотягивали до водки. Впрочем, они не были опасны для здоровья потребителей.
Суд привлек бизнесмена к административной ответственности. В общей сложности его оштрафовали на 550 000 рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с начала года на территории региона было изъято 14 740 литров контрафактного алкоголя.
Как указано в материалах суда, нелегальную торговлю сомнительным спиртным выявили в двух киосках. Так, возле дома №8 на улице Парковой покупателям предлагали пол-литры «Русской березы» за 100 рублей, а также напитки «Русская валюта», «Сибирская» и «Stolichaya». А в павильоне «Ремонт обуви» в районе Грязинской остановки обнаружили напиток «Облепиховая водка». Весь сомнительный алкоголь отравили на экспертизу: напитки оказались контрафактом и по крепости не дотягивали до водки. Впрочем, они не были опасны для здоровья потребителей.
Суд привлек бизнесмена к административной ответственности. В общей сложности его оштрафовали на 550 000 рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с начала года на территории региона было изъято 14 740 литров контрафактного алкоголя.