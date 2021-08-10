Общество

10 минут назад

Прокуратура обжалует отказ в изъятии у чиновников люксовых иномарок

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#закупка #автомобиль #роскошь
Прокуратура обжалует отказ в изъятии у чиновников люксовых иномарок

В ведомстве уверены, что подобный транспорт — слишком дорогое удовольствие.

Представители прокуратуры Липецкой области подали апелляционную жалобу на решение регионального арбитражного суда, которым прокуратуре отказали в иске в адрес ОБУ «Автотранспортное учреждение» и поставщика ему иномарок. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области, жалоба поступила, но пока не принята в производство, соответственно, еще не установлена дата ее рассмотрения.

Напомним, региональная прокуратура требовала отменить закупку трех иномарок, которую ОБУ «Автотранспортное учреждение» провело весной 2020 года. Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области в апреле 2020 года потратил 6 748 090 рублей на покупку трех новеньких иномарок для ОБУ «Автотранспортное учреждение». Это две «Toyota Camry Executive Safety» и одна «Toyota Camry Standart».

В прокуратуре пришли к выводам, что эта закупка - нарушение требований законодательства. Прокуратура выявила сомнительную сделку, провела проверку и потребовала отменить контракт, который противоречит правилам определения требований к закупаемым товарам, то есть чиновники за счет областного бюджета купили слишком мощный и слишком дорогой транспорт. Кроме того, аукционная документация была составлена так, что возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, оказалась полностью исключена. А это уже нарушение закона о защите конкуренции.

Несмотря на целый ассортимент нарушений, суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Теперь доводы сторон и законность решения липецкого суда будет оценивать 19 арбитражный апелляционный суд.
184
#закупка #автомобиль #роскошь

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