Эхо войны вновь прозвучало в Тербунском районе

Спасатели уничтожили найденные боеприпасы времен войны

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Сегодня на полигоне Тербунского района взрывники аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили 32 минометные мины калибра 50 мм.Мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в 5 километрах от деревни Васильевка Тербунского района, сообщили в УГПСС.Боеприпасы обнаружили поисковики отряда «Зверобой» вчера во время раскопок на местах боев – передовая в 1942-м году находилась за селом Васильевка. Поисковики отряда «Зверобой» обнаружили в тех местах в разные годы 198 погибших красноармейцев и тысячи различных боеприпасов.