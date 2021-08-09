Общество

сегодня, 17:04

Эхо войны вновь прозвучало в Тербунском районе

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#боеприпасы
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Эхо войны вновь прозвучало в Тербунском районе

Спасатели уничтожили найденные боеприпасы времен войны

Сегодня на полигоне Тербунского района взрывники аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили 32 минометные мины калибра 50 мм. 

Мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в 5 километрах от деревни Васильевка Тербунского района, сообщили в УГПСС.

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Фото: ugpss48.ru

Боеприпасы обнаружили поисковики отряда «Зверобой» вчера во время раскопок на местах боев – передовая в 1942-м году находилась за селом Васильевка. Поисковики отряда «Зверобой» обнаружили в тех местах в разные годы 198 погибших красноармейцев и тысячи различных боеприпасов.

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#боеприпасы
2

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