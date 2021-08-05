Фонд ЖКХ перечислил 15 млн рублей на счета липецких многоэтажек

23 многоквартирных дома получили федеральное софинансирование. На счета многоэтажек были перечислены средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Общая сумма средств – 15 млн рублей. 8 домов находятся в Липецке, остальные 15 высоток – в Ельце.

Показательный пример практичности и эффективности применения энергосберегающих технологий — дом №36 по улице Катукова в Липецке. Жильцы высотки быстро «вышли в ноль», и сейчас нареканий на качество отопление и счета за него практически не возникают. Но установке автоматического теплового пункта (АТП) предшествовала длительная разъяснительная работа со стороны старшего по дому. Геннадий Чудин уговаривал соседей три года. АТП поставили в 2019 году.

- Как вижу: люди ленятся, и они хотят, чтобы за них думали и делали. Кроме того, люди боятся, что кто-то потратит деньги, выделенные на дом, на себя. Когда мои соседи поняли, что от АТП будет только польза и по качеству и по экономии, они сразу заинтересовались, - вспоминает старший по дому Катукова, 36 Геннадий Чудин. - Я сам живу в этом доме. У меня экономия платы за отопление в 4-комнатной квартире в зависимости от месяца составляет от 1 000 до 1 500 рублей.

Установка АТП здесь обошлась в 2,4 млн рублей. На счет дома вернулась компенсация за повышение энергоэффективности дома в 1,2 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. И эти деньги жильцы дома могут снова вложить в работы по повышению энергоэффективности дома. Так, уже поменяли двери в подъезды, заменили стеклопакеты на лестницах. На очереди — ремонт кровли.

В ближайшее время планируется перечисление около 16 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ 17 домам Липецкой области, 10 из которых формируют фонд капремонта на спецсчете, остальные 7 – на общем счете. В этих домах энергоэффективный капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы.

Под управлением УК «Октябрьская» - не один дом, где провели работы по повышению энергоэффективности. Оказалось, за последние три года семь многоквартирных домов уже выполнили мероприятия по энергосбережению.

- В рамках своей работы мы обязаны предлагать жильцам домов выполнить мероприятия по энергосбережению. В семи домах установлены АТП. Взамен жильцы этих домов получили экономию в платежах за отопление и горячую воду, а также — удобство: в МКД нет ни перетопов, ни недотопов. Управляющая компания, как ни странно, тоже получила выгоду — исчезли платежи по ОДН, - рассказывает

директор УК «Октябрьская» Сергей Аксенов. - В тех домах, где установлены АТП, жалобы на качество услуг практически исчезли. Мы вместе с инженерами проводили аналитику: средняя экономия на платежах за отопление составляет от 20 до 30% от тех объемов, что потреблялись до установки АТП.

А иногда, особенно в месяцы начала и окончания отопительного сезона, жильцам домов с АТП приходят вообще мизерные счета.

- Установка АТП — самый простой путь повышения энергоэффективности дома и достижения быстрого положительного эффекта как по качеству услуги, так и по экономии жильцов ресурсов и платы за них. Некоторые дома дают энергоэффективность в 40%. Достижение «выхода в плюс» для каждого дома индивидуально. Некоторые дома, где жильцы вносили дополнительные взносы, «отбивали» их в течение первого отопительного сезона. Конечно, самая большая экономия наблюдается в начале и конце отопительного сезона. Экономия по средней квартире может достигать 2 500 рублей. Ко мне на прием приходила жительница, которая рассказала, что у нее в квитанции за отопление в апреле было всего 48 рублей, - привела пример генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. - Липецкая область — один из лидеров получения средств по программе энергоэффективного капитального ремонта. Сейчас мы подали заявки на 48 домов и получили более 30 млн рублей, которые можно потратить на продолжение повышения энергосбережения во многоквартирных домах. В данный момент специалисты ФКР Липецкой области производят расчёты по 15 многоквартирным домам, в которых был проведён энергоэффективный капремонт. Многоэтажки планируется включить в будущие заявки на софинансирование.

Мероприятий, которые касаются энергоэффективного капитального ремонта и за которые можно вернуть средства через заявку в Фонд содействия реформирования ЖКХ - более 20. Самое основное — установка АТП, но также среди них: утепление фасада, изоляция трубопровода и даже замена лифтов. Чтобы провести энергоэффективные мероприятия, жильцы дома должны проявить инициативу. Например, обратиться в ФКР по Липецкой области.





