Происшествия
сегодня, 13:39
Следствие назвало виновника страшной аварии под Хлевным
Прокурор Хлевенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели двух человек в ДТП.
По версии следствия, 31 января текущего года 37-летний житель Краснодарского двигался епо трассе «Липецк-Хлевное» в сторону Липецка на грузовике «Мерседес со скоростью 60 км/ч. Как решили эксперты, такая скорость не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением по скользкой дороге.
Во время движения ему показалось, что автомобиль «Нива», который двигался во встречном направлении, начало заносить. Водитель грузовика нажал на педаль тормоза, после чего «Мерседес» занесло на полосу встречного движения.
Избежать столкновения с «Нивой» ему не удалось. «Мерседес» буквально раздавил отечественный внедорожник. Водитель «Нивы» и его жена погибли на месте происшествия.
Изначально предполагалось, что на полосу встречного движения выехал автомобиль «Нива».
В ходе расследования уголовного дела виновнику аварии предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
Во время движения ему показалось, что автомобиль «Нива», который двигался во встречном направлении, начало заносить. Водитель грузовика нажал на педаль тормоза, после чего «Мерседес» занесло на полосу встречного движения.
Избежать столкновения с «Нивой» ему не удалось. «Мерседес» буквально раздавил отечественный внедорожник. Водитель «Нивы» и его жена погибли на месте происшествия.
Изначально предполагалось, что на полосу встречного движения выехал автомобиль «Нива».
В ходе расследования уголовного дела виновнику аварии предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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