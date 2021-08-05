Происшествия

сегодня, 13:39

Следствие назвало виновника страшной аварии под Хлевным

4 3889
#ДТП #грузовик
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Следствие назвало виновника страшной аварии под Хлевным

Прокурор Хлевенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели двух человек в ДТП. 

По версии следствия, 31 января текущего года 37-летний житель Краснодарского двигался епо трассе «Липецк-Хлевное» в сторону Липецка на грузовике «Мерседес со скоростью 60 км/ч. Как решили эксперты, такая скорость не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением по скользкой дороге.

Во время движения ему показалось, что автомобиль «Нива», который двигался во встречном направлении, начало заносить. Водитель грузовика нажал на педаль тормоза, после чего «Мерседес» занесло на полосу встречного движения. 

Избежать столкновения с «Нивой» ему не удалось. «Мерседес» буквально раздавил отечественный внедорожник. Водитель «Нивы» и его жена погибли на месте происшествия. 

Изначально предполагалось, что на полосу встречного движения выехал автомобиль «Нива». 

В ходе расследования уголовного дела виновнику аварии предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
4 3889
#ДТП #грузовик
2

Комментарии (4)

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ква

15 минут назад
дтп надо рассматривать,как подставу.был в ельце.волонтёров-осведомителей очень много,видно живут на деньги налогоплательщиков на хороших машинах,подстава на готове 002 газ.пора увольнять шофёра и корректировщика,так как дорога в некоторых местах выше обочины на 300мм на ударной позиции белый гос.№ближнего зарубежья,а белый китаец оставил на подьёме дет.велосипед.они хотят жить хорошо ничего не делая руководитель подставы видно новый 008 вместо 009.пост возле церкви старый,давно не используют
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санитар

27 минут назад
Федеральная трасса, нужно обслуживать по-нормальному.
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МИРОТВОРЕЦ

57 минут назад
нет видео , продемонстрировали если б было
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Варавва

сегодня, 13:59
переобулись, или видео есть? чтобы никому ничего не казалось
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