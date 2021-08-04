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22 минуты назад
Климатолог предупредил об увеличении смертности от волн жары в России
Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал "Парламентской газете", что глобальное потепление перестало быть темой исключительно научного сообщества. Погода всё больше влияет на людей и экономику, а Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления, - уверен климатолог. Такие явления в будущем будут происходить всё чаще, - отмечает эксперт.
"Одним из главных негативных последствий волн жары будут тёплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причём особенно тяжело это явление будут ощущать в городах. Есть такой термин "городской остров тепла" — так как город сам по себе усиливает температуру, и здесь всегда жарче, чем за городом", - заявил ученый.
По его словам, должны быть какие-то адаптационные мероприятия, и если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится. Но с другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период, а холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается, - поясняет эксперт.
Приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. В частности, пересмотреть высаживаемые на юге культуры в сторону более засухоустойчивых, так как засухи — логическое продолжение волн жары. Не исключено также, что уже в ближайшем будущем России придётся использовать новые строительные материалы, чтобы крыши домов не потекли, а асфальт не оставался на колёсах автомобилей.
"Технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно "на винтики", посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации", — резюмировал Чернокульский.
Эксперты всё чаще сравнивают нынешнее лето с летом 2010 года. По оценке Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий, волна тепла 2010 года в России вошла в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет. Тогда от жары умерли более 55 тысяч россиян.
Ранее, 15 июля, климатолог Александр Шувалов заявил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.
Шувалов назвал и основные угрозы, связанные с глобальным потеплением, такие как распространение болезней южных регионов на северные, обрушение зданий и объектов инфраструктуры под влиянием температуры, образование провалов и воронок в земле, - пишут "Известия".
"Одним из главных негативных последствий волн жары будут тёплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причём особенно тяжело это явление будут ощущать в городах. Есть такой термин "городской остров тепла" — так как город сам по себе усиливает температуру, и здесь всегда жарче, чем за городом", - заявил ученый.
По его словам, должны быть какие-то адаптационные мероприятия, и если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится. Но с другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период, а холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается, - поясняет эксперт.
Приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. В частности, пересмотреть высаживаемые на юге культуры в сторону более засухоустойчивых, так как засухи — логическое продолжение волн жары. Не исключено также, что уже в ближайшем будущем России придётся использовать новые строительные материалы, чтобы крыши домов не потекли, а асфальт не оставался на колёсах автомобилей.
"Технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно "на винтики", посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации", — резюмировал Чернокульский.
Эксперты всё чаще сравнивают нынешнее лето с летом 2010 года. По оценке Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий, волна тепла 2010 года в России вошла в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет. Тогда от жары умерли более 55 тысяч россиян.
Ранее, 15 июля, климатолог Александр Шувалов заявил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.
Шувалов назвал и основные угрозы, связанные с глобальным потеплением, такие как распространение болезней южных регионов на северные, обрушение зданий и объектов инфраструктуры под влиянием температуры, образование провалов и воронок в земле, - пишут "Известия".