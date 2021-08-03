21 минуту назад
Телемедицина стала ближе к сердцу
Каждая бригада скорой помощи теперь передает электрокардиограммы, снятые с испытывающих боли в груди пациентов, в Единый консультативный центр, созданный на базе Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.
– Мы снимаем ЭКГ и тут же передаем их в Единый консультативный центр, где их расшифровывает врач-кардиолог. И уже он решает, везти ли пациента в больницу по показаниям, если существует угроза его жизни, либо оказать ему необходимую помощь на дому, – рассказывает фельдшер Римма Володина.
Римма Володина признается, что новые технологии значительно упростили работу бригад «скорой», зачастую сформированных из фельдшеров. Без этой новации фельдшеры, бывало, привозили в стационар людей без нужды в госпитализации, а потом были вынуждены возвращать их обратно. А некоторые больные, соответственно, оставались дома при показаниях в экстренном стентировании или установке кардиостимуляторов.
Заместитель главврача ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Галина Панова помогла журналистам увидеть, как телемедицина работает в живую. Так как при спасении испытывающих сердечный приступ больных дорога каждая минута, то процесс оказания медпомощи провели на корреспонденте GOROD48. Меня раздели до пояса, уложили на носилки в салон реанимобиля и сняли кардиограмму. Тут же, на месте, фельдшерская бригада сказала, что не видят в вычерченных прибором кривых на узкой полоске бумаги никаких тревожных симптомов. «В госпитализации не нуждаетесь!» Это же сообщил мне дежурный кардиолог, когда группа журналистов попала в Единый консультативный центр – еще до нашего прихода на экране монитора снятую с меня кардиограмму просмотрели еще раз.
На новую практику в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 не нарадуются. Галина Панова сообщила, что с весны, как только при стационаре появился Единый консультативный центр с возможностями телемедицины, смертность липчан от сердечно-сосудистых заболеваний липчан значительно уменьшилась. Ведь в больницу такие больные попадают в считанные минуты после расшифровки ЭГК специалистами.
– Единый консультативный центр был создан с целью быстрого принятия решения о проведении тромболитической терапии на догоспитальном этапе, а также для круглосуточной обработки дистанционно передаваемых бригадами скорой медицинской помощи ЭКГ и оперативной выдачи экспертных заключений. Задача ЕКЦ – улучшение качества оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при острых формах ишемической болезни сердца, обеспечение в круглосуточном режиме корректной маршрутизации пациентов, сокращение времени ожидания специализированной помощи больными с острой кардиологической патологией, – говорит заместитель главного врача стационара.
Примечательно, что новые технологии обошлись без значительных финансовых затрат. Специалисты «перепрошили» программное обеспечение имевшихся на вооружении медиков «скорой помощи» электрокардиографов, и они обрели новое качество, передавая данные по телекоммуникационным линиям связи на центральный пульт ЕКЦ для телемедицинского консультирования. Так фельдшеры получили поддержку высококвалифицированного узкого специалиста, который теперь принимает экстренные клинико-организационные решения.
– Специалисты ЕКЦ оказывают круглосуточную консультативную помощь при остром коронарном синдроме и других острых формах болезней системы кровообращения у пациентов на дому. При вызове бригады скорой помощи принимают и расшифровывают электрокардиограммы, выдавая рекомендации по тактике ведения пациентов, включая решение вопроса о необходимости проведения тромболитической терапии при остром коронарном синдроме. Нами организован еженедельный мониторинг по объемам проведенной тромболитической терапии и количеству больных, получивших кардиохирургическое лечение и обследование, – сообщили GOROD48 в областном управлении здравоохранения.
В облздраве продолжают совершенствовать технологии по организации оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, на базе другого стационара – ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» – появился Центр диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности (Центр ХСН) с кабинетами нагрузочного тестирования и экспертной ультразвуковой диагностики, кардиологическим отделением и блоком интенсивной терапии. За счет его создания стала более доступной кардиологическая помощь больным, страдающим сложными жизнеугрожающими нарушениями ритма сердца.
В Центр ХСН поступают больные из всех районов области как в плановом порядке по направлению поликлиник, так и в экстренном порядке, доставленных бригадами скорой медицинской помощи, переведенных из медицинских организаций области, а также путем самообращения. Ежемесячно в Центре ХСН проводят около 500 консультаций кардиолога в поликлиническом отделении, а в условиях стационара лечат более 150 пациентов с тяжелой кардиологической патологией.
Игорь Луговой
цирк