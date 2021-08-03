Александр Афанасьев: «Будем предлагать мэрии сносить ветхие строения в Липецке»

Спикер городского Совета считает, что городские окраины и старые микрорайоны нужно срочно освобождать от руин.

Сегодня в рамках программы «Наш округ» Липецкого горсовета его председатель Александр Афанасьев побывал вместе с депутатом Андреем Иголкиным в поселке Сырский Рудник.Как любая городская окраина, этот район требует особого внимания городских властей. Жилая застройка тут появилась в начале 30-х годов прошлого века. В 1932 году здесь начали возводить бараки и двухэтажные многоквартирные дома для шахтеров. Не имея централизованного отопления, их жители строили рядом сараи для дров и угля. Позже, когда жилье газифицировали, нужда в сараях отпала. И сейчас эти кривые и косые хозпостройки зарастают бурьяном. В таком же неприглядном виде – несколько строений, и в их числе – бывшее отделение милиции у Дома детского творчества «Лира».Консультант управления Советским округом департамента развития территорий мэрии Елена Попова, которая выросла в Сырском Руднике, говорит, что здание с выбитыми окнами и провалившейся крышей не стоит ни на чьем балансе.– Это никуда не годится, что в городе полно таких мест. Они как магнитом притягивают к себе асоциальных людей. Тут распивают алкоголь, употребляют наркотики. Дети, подростки, женщины могут пострадать, проходя мимо таких руин. Они портят внешний вид, так как обрастают мусорными свалками. Поэтому буду обращаться в городскую администрацию с просьбой выделения средств на снос таких зданий и хозпостроек, на благоустройство территорий, – сказал спикер горсовета.Депутат Андрей Иголкин и представители общественности попросили Александра Афанасьева помочь им наполнить новым содержанием территорию парка у ДК «Рудничный». Сам Дом культуры недавно отремонтирован как внутри, так и снаружи. А вот вокруг – шаром покати! А ведь это место – самое популярное у жителей Сырского Рудника. Весь прошлый год и вот уже май-июль этого года горожане ждали открытия парка аттракционов, свезенных сюда из Нижнего парка и Быханова сада, но этого пока не произошло.– Общественность попросила нас окультурить это место. Так, уже в августе мы установим тут поселковую Доску Почета. Сейчас мы собираем мнения жителей о том, что бы они хотели тут видеть. Как только мы сформируем техническое задание, обсчитаем его, будем выходить на комиссию горсовета с просьбой профинансировать затраты на создание парка, – сказал Андрей Иголкин.Александр Афанасьев поддержал начинание. Он еще раз заявил, что в следующем году тот самый «депутатский миллион», выделяемый для решения проблем округа, будет увеличен:– Мы будем добиваться, чтобы его размер вырос до двух миллионов. Это позволит депутатам в округах быстрее решать проблемы избирателей.Спикер горсовета, сам депутат от другой городской окраины, считает, что жители старых районов Липецка, в первую очередь, дети и молодежь, должны получить доступ к тем же активностям, что и жители центра города и новых микрорайонов.В частности, жители улицы Ударников, которая, по сути, является частью объездной городской дороги, заслуживают ходить к автобусным остановкам без риска для жизни, не по проезжей части, по которой носятся большегрузы, а по пешеходной дорожке. Александр Афанасьев вместе с Андреем Иголкиным и общественниками уже добились того, что 150-метровый тротуар уже проектируется и вскоре будет построен в районе домов 8а-12а на улице Ударников. Немаловажно, что часть средств на него собрали жители Сырского Рудника по проекту инициативного бюджетирования.– У нас есть и еще одна просьба, - обратилась к спикеру горсовета Валентина Парамошина, председатель ТОС «Рудничный», объединяющий жителей 16 улиц частного сектора, – помочь нам сделать безопасный пешеходный переход через железнодорожную ветку, отделяющую от Сырского Рудника территорию СНТ «Горняк».Чтобы попасть на встречу с депутатами, Валентине Парамошиной пришлось пролезть под составом из железнодорожных цистерн. Женщина рисковала жизнью, ведь она не знала, когда поезд двинется с места. Но так, как она, рискуют жизнями сотни липчан, живущих на территории «Горняка – иной дороги по улице Ново-Весовой, кроме как через рельсы, у людей нет:– Хорошо еще, что поезда тут стоят где-то на протяжении трети суток. В остальное время тут вагонов нет. А если тут формируют поезд, мы или обходим состав, или лезем под сцепками. Так поступают и дети, ведь им нужно попасть в детские сады и школу в поселке.Местные жители обращались в филиал РЖД – «Юго-Восточную железную дорогу», в чьей зоне ответственности находится данный отрезок пути.– Был получен устный ответ, что могут дать разрешение, но при условии, что переход будут делать за счет средств города. Нужно обратиться к ним, они создадут комиссию по определению места этого пешеходного перехода, – сказала Валентина Парамошина.Александр Афанасьев заявил, что будет вместе с администрацией Липецка обращаться в ОАО «РЖД» с просьбой прояснить ситуацию, просить обратить внимание на сложившуюся проблему для получения садоводами и жителями «Горняка» (на территории СНТ уже построены десятки жилых домов) безопасного перехода через железнодорожную ветку.