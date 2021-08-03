В мире
57 минут назад
Россия высылает эстонского дипломата на основе принципа взаимности
Послу Эстонии в России Маргусу Лайдре вручили ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата.
Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.
Ранее сообщалось, что 7 июля был объявлен "persona non grata" консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам, - сообщает МИД РФ.
Но призывы Москвы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии.
В связи с чем посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.
Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию.
"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что 7 июля был объявлен "persona non grata" консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам, - сообщает МИД РФ.
Но призывы Москвы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии.
В связи с чем посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.
Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию.
"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявили в МИД.