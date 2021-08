Россия высылает эстонского дипломата на основе принципа взаимности

Послу Эстонии в России Маргусу Лайдре вручили ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата.

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.Ранее сообщалось, что 7 июля был объявлен "persona non grata" консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам, - сообщает МИД РФ Но призывы Москвы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии.В связи с чем посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию."В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявили в МИД.