Общество
39 минут назад
Женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» и «Шевроле»
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Утром 2 августа на проспекте Победы в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Шевроле».
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, водитель «Шевроле» выезжал на второстепенную дорогу проспекта Победы со стороны Сиреневого проезда и не уступил дорогу «ВАЗу».
В столкновения получила травмы женщина-пассажир «ВАЗа»: бригада скорой помощи отвезла ее в больницу.
В столкновения получила травмы женщина-пассажир «ВАЗа»: бригада скорой помощи отвезла ее в больницу.
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