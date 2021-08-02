Общество

39 минут назад

Женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» и «Шевроле»

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#ДТП
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Женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» и «Шевроле»

Утром 2 августа на проспекте Победы в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Шевроле».

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии,  водитель «Шевроле» выезжал на второстепенную дорогу проспекта Победы со стороны Сиреневого проезда и не уступил дорогу «ВАЗу». 

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В столкновения получила травмы женщина-пассажир «ВАЗа»: бригада скорой помощи отвезла ее в больницу.

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#ДТП
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