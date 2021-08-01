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17 минут назад

Ротвейлер напал на детей в Подмосковье

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СК проводит проверку

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту нападения сорвавшегося с цепи ротвейлера на четырёхлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в подмосковном Чехове.

СК России проводит доследственную проверку по факту нападения ротвейлера на детей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 31 июля в деревне Филипповское. Предварительно установлено, что мама с двумя детьми гуляла на улице и подошла к частному дому, хозяйка которого продавала овощи. Неожиданно ротвейлер, который был на участке, сорвался с цепи и побежал в сторону двери. Выбежав на улицу, собака набросилась на 4-летнюю девочку, а затем повалила коляску и напала уже на грудничка. Малыша пес начал кусать за голову. В результате инцидента 11-месячный ребёнок получил серьезные травмы, решался вопрос о его транспортировке в Москву вертолетом. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также множество переломов. Ребенок находится в реанимации.

Мать вместе с хозяйкой собаки пытались прогнать животное. На их крики прибежали прохожие, которые помогли отогнать собаку, а затем вызвали скорую помощь.
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