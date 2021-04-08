сегодня, 12:21
Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки Усманки
Природоохранное ведомство предлагает возместить ущерб добровольно. «Липецкоблводоканал» будет оспаривать финансовые претензии в суде.
- Основанием стал вред, причиненный реке Усмань. Срок добровольной оплаты составляет 30 календарных дней, в противном случае взыскание будет осуществляется через суд, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.
С 23 декабря прошлого года и по 27 января 2021 года инспекторы Управления провели внеплановую выездную проверку ОГУП «Липецкоблводоканал», эксплуатирующего очистные сооружения, расположенные в Усмани. Проверкой выявлено 17 нарушений.
- Установлено, что «Липецкоблводоканал» с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года допустил сброс сточных вод в реку Усмань с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, зафиксировано превышение концентрации аммоний-иона, АПАВ, БПК5, БПК полн., взвешенных веществ, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фосфат-иона, фторид-иона, хлорид-иона, ХПК, цинка. Таким образом, предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, - завили в ведомстве.
26 февраля этого года за нарушение в области охраны окружающей среды юридическое и должностные лица ОГУП «Липецкоблводоканал» оштрафованы на общую сумму 702,5 тысячи рублей.
Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
- Как сообщают воронежские экологи, концентрация загрязняющих веществ в реке Усманка значительно снизилась. Ранее специалисты ОГУП «Липецкоблводоканал» также выразили несогласие с размером суммы ущерба водному объекту, которую предприятию предъявил Росприроднадзор. Липецкий облводоканал на данный момент оспаривает взыскание в судебном порядке предыдущий штраф. Будем оспаривать и нынешние финансовые претензии, - сообщили GOROD48 в ОГУП «Липецкоблводоканал».
Фото: rpn.gov.ru
Цирк какой-то
Что-то маловато ?
Липчанин
Сентябрь скоро
Сегодняшние дни[