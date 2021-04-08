Общество

сегодня, 12:21

Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки Усманки

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#Росприроднадзор #загрязнение реки #Усманка #река усмань
Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки Усманки

Природоохранное ведомство предлагает возместить ущерб добровольно. «Липецкоблводоканал» будет оспаривать финансовые претензии в суде. 

Как сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора,  ОГУП «Липецкоблводоканал» предъявлен для добровольной оплаты ущерб в размере 4,1 млн рублей. 

- Основанием стал вред, причиненный реке Усмань. Срок добровольной оплаты составляет 30 календарных дней, в противном случае взыскание будет осуществляется через суд, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

С 23 декабря прошлого года и по 27 января 2021 года инспекторы Управления провели внеплановую выездную проверку ОГУП «Липецкоблводоканал», эксплуатирующего очистные сооружения, расположенные в  Усмани. Проверкой выявлено 17 нарушений.  

- Установлено, что «Липецкоблводоканал» с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года допустил сброс сточных вод в реку Усмань с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, зафиксировано превышение концентрации аммоний-иона, АПАВ, БПК5, БПК полн., взвешенных веществ, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фосфат-иона, фторид-иона, хлорид-иона, ХПК, цинка. Таким образом, предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект,  - завили в ведомстве.

26 февраля этого года за нарушение в области охраны окружающей среды юридическое и должностные лица ОГУП «Липецкоблводоканал» оштрафованы на общую сумму 702,5 тысячи рублей.

Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

-  Как сообщают воронежские экологи, концентрация загрязняющих веществ в реке Усманка значительно снизилась. Ранее специалисты ОГУП «Липецкоблводоканал» также выразили несогласие с размером суммы ущерба водному объекту, которую предприятию предъявил Росприроднадзор. Липецкий облводоканал на данный момент оспаривает взыскание в судебном порядке предыдущий штраф. Будем оспаривать и нынешние финансовые претензии, - сообщили GOROD48 в ОГУП «Липецкоблводоканал».

Фото: rpn.gov.ru

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#Росприроднадзор #загрязнение реки #Усманка #река усмань

Комментарии (5)

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Цирк какой-то

24 минуты назад
последствия необратимы
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Что-то маловато ?

32 минуты назад
Одному человеку за сжения травы выписали штраф при этом учли всю прибыль от насекомых и сколько бы они могли принести пользы и потомства. Штраф составил 17 миллионов так что хватит и его детям и внукам выплачивать. Прочитай те в интернете, семя Липатовых.
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Липчанин

41 минуту назад
Они выплатят а как быть реке
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Сентябрь скоро

сегодня, 12:34
Счёт выставили всем нам. Вот только народ платить уже не в состоянии!
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Сегодняшние дни[

сегодня, 12:30
кто заплатит за Липовку?
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