В Тракторном и Свободном Соколе отключат холодную воду в частном секторе

28 июля с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Свободного Сокола – из-за переврезки котельной ЛГЭК временно приостановит подачу воды в доме № 107а по улице Ковалева, а также на улицах Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободного Сокола, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, а на улицах 40 лет Октября и Ушинского возможно снижение давления воды.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Воронежской, 2-й Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Ильича, 12-15.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Харьковской, 1в, отключат холодную воду в частном секторе улиц Харьковской, Винницкой, Рыбалко.



С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ярославской, Патриотической, Добровского, Бурлакова, Светлова, Тихой – из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Ярославская, 11.



Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 часть Свободного Сокола останется без электричества – из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 5, 7 по улице Ушинского, №№ 39, 43, 45 по улице 40 лет Октября, а также четную сторону улиц Белорусской, Брюллова, Третьякова, Баумана, переулков Космического, Курчатова, Свободного.

