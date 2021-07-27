Общество

сегодня, 18:11

В Тракторном и Свободном Соколе отключат холодную воду в частном секторе

426
#отключения
1
В Тракторном и Свободном Соколе отключат холодную воду в частном секторе
28 июля с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Свободного Сокола – из-за переврезки котельной ЛГЭК временно приостановит подачу воды в доме № 107а по улице Ковалева, а также на улицах Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободного Сокола, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, а на улицах 40 лет Октября и Ушинского возможно снижение давления воды.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Воронежской, 2-й Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Ильича, 12-15.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Харьковской, 1в, отключат холодную воду в частном секторе улиц Харьковской, Винницкой, Рыбалко.  

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ярославской, Патриотической, Добровского, Бурлакова, Светлова, Тихой – из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Ярославская, 11.  

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 09:00 до 17:00 часть Свободного Сокола останется без электричества – из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 5, 7 по улице Ушинского, №№ 39, 43, 45 по улице 40 лет Октября, а также четную сторону улиц Белорусской, Брюллова, Третьякова, Баумана, переулков Космического, Курчатова, Свободного.  
426
#отключения
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Все дороги в Липецке по нацпроекту в мэрии желают видеть отремонтированными к 31 августа
#дороги #благоустройство
8
Все дороги в Липецке по нацпроекту в мэрии желают видеть отремонтированными к 31 августа

сегодня, 16:54

Общество
Частичное ограничение движения по улице Советской продлится до 10 августа
#дорожное движение
10
Частичное ограничение движения по улице Советской продлится до 10 августа

сегодня, 15:37

Общество
Жильцы 41 аварийного дома получат новые квартиры в Липецке
#расселение #аварийный фонд #тендер
12
Жильцы 41 аварийного дома получат новые квартиры в Липецке

сегодня, 13:33

Общество
Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца
#жалоба #ЖКХ #штраф
8
Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца

сегодня, 12:39

Общество
В Липецкую область прибудет крестный ход с мощами Александра Невского
#крестный ход #800-летие Александра Невского
27
В Липецкую область прибудет крестный ход с мощами Александра Невского

сегодня, 12:19

Общество
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64
#транспорт
2
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64

сегодня, 12:15

Общество