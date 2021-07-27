Россиянам в будущем могут компенсировать траты на газификацию

Данная возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента России Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.





Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты.



"Прекрасная инициатива, я поддерживаю. На собственном опыте могу сказать, что подведение газа к дому — процедура очень затратная… Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому", - заявил



По его словам, процедура подведения газа к дому высокозатратная не только по деньгам, но и по времени.



"Требуется огромное количество времени для согласования с большим количеством организаций. Это хлопотное, требующее определённых знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берёт на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — отметил сенатор.



Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, но пока не приняли.



"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", — пояснил Турчак.



Он отметил, что российское правительство поддержало это предложение, - передает В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, - сообщили в пресс-службе "Единой России" в Telegram.Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты."Прекрасная инициатива, я поддерживаю. На собственном опыте могу сказать, что подведение газа к дому — процедура очень затратная… Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому", - заявил RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.По его словам, процедура подведения газа к дому высокозатратная не только по деньгам, но и по времени."Требуется огромное количество времени для согласования с большим количеством организаций. Это хлопотное, требующее определённых знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берёт на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — отметил сенатор.Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, но пока не приняли."Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", — пояснил Турчак.Он отметил, что российское правительство поддержало это предложение, - передает РИА Новости