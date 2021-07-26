Общество

сегодня, 17:22

В центре Липецка покосилось разделительное ограждение

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#ограждение #
В центре Липецка покосилось разделительное ограждение

В мэрии предполагают, что забор сбит в результате ДТП.

В Липецке на улице Гагарина напротив домов № 6 и 8 завалился разделительный металлический барьер. 

В пресс-службе администрации Липецка, нам сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме с дорожным ограждением в районе перекрестка улиц Гагарина и Шкатова известно. 

- Скорее всего ограждение повреждено в результате ДТП. Управлению благоустройства поставлена задача привести ограждение в порядок. Работы включены в муниципальное задание и должны быть выполнены до конца 3 квартала 2021 года, - отметили в пресс-службе мэрии.
18 1252
#ограждение #

Комментарии (18)

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10 минут назад
Надо смотрителю видео скинуть с картинками по монтажу этого забора, где один человек секцию подставляет другой держит столб а трактор давит ковшом этот столб. Хорошо получалось и быстро смонтировали, но не надолго хватило.
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Игорь

14 минут назад
Ковидом заболело. Срочно привить его спутником, пока не завалилось.
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Главное вовремя подать версию.

22 минуты назад
Каким же образом надо вылететь в забор где нет вмятин а забор весь перекосились?
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Владимир

22 минуты назад
Во времена СССР молча и без пафоса поправили и все а сейчас целая проблема.Оборзели в корень эти меры и другая тина.
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Что за новость?

25 минут назад
Это ограждение покосилось несколько дней назад.
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эстет

37 минут назад
Сергей 13, Для пришлых колхозников,спальный район Елецкий-это центр,тем более,рядом есть ангар-ривьера и с балкона хорошо просматриваются сельхоз-угодья.
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дед

40 минут назад
В центре Липецка?, В Липецке вообще нет центра как такового,никто этим не занимается,все какие то рывки.куски,обрывки.Сомнительные люди приходят к власти,варяги и временщики.
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Сергей 13

42 минуты назад
В центре Липецка?, А шо,центр Липецка теперь на Елецком?Где он есть,не подскажите?
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В центре Липецка?

47 минут назад
Мы что до сих пор живём в 50х годах??? Липецк уже вырос в несколько раз, а староверам все кажется что центр на Плеханова, Ленина Зегеля)))) Там ребят теперь окраина, почти Сокол))
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На дворе 21 век

51 минуту назад
а в отдельно взятой-отсталой цивилизации нет технологий установить забор,чтобы он стоял ровно.Жуть и мрак-позорище!
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