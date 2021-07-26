Общество
сегодня, 17:22
В центре Липецка покосилось разделительное ограждение
18 1252
В мэрии предполагают, что забор сбит в результате ДТП.
В Липецке на улице Гагарина напротив домов № 6 и 8 завалился разделительный металлический барьер.
В пресс-службе администрации Липецка, нам сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме с дорожным ограждением в районе перекрестка улиц Гагарина и Шкатова известно.
- Скорее всего ограждение повреждено в результате ДТП. Управлению благоустройства поставлена задача привести ограждение в порядок. Работы включены в муниципальное задание и должны быть выполнены до конца 3 квартала 2021 года, - отметили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе администрации Липецка, нам сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме с дорожным ограждением в районе перекрестка улиц Гагарина и Шкатова известно.
- Скорее всего ограждение повреждено в результате ДТП. Управлению благоустройства поставлена задача привести ограждение в порядок. Работы включены в муниципальное задание и должны быть выполнены до конца 3 квартала 2021 года, - отметили в пресс-службе мэрии.
18 1252
Комментарии (18)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Вид из окна.
Игорь
Главное вовремя подать версию.
Владимир
Что за новость?
эстет
дед
Сергей 13
В центре Липецка?
На дворе 21 век