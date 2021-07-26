В центре Липецка покосилось разделительное ограждение

В мэрии предполагают, что забор сбит в результате ДТП.

В Липецке на улице Гагарина напротив домов № 6 и 8 завалился разделительный металлический барьер.



В пресс-службе администрации Липецка, нам сообщили, что в управлении главного смотрителя о проблеме с дорожным ограждением в районе перекрестка улиц Гагарина и Шкатова известно.



- Скорее всего ограждение повреждено в результате ДТП. Управлению благоустройства поставлена задача привести ограждение в порядок. Работы включены в муниципальное задание и должны быть выполнены до конца 3 квартала 2021 года, - отметили в пресс-службе мэрии.

