Происшествия

47 минут назад

Пятеро липчан пострадали в аварии в Воронежской области

1 984
#ДТП
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Пятеро липчан пострадали в аварии в Воронежской области

Все они госпитализированы

Вчера утром в Рамонском районе Воронежской области 59-летний местный житель, управляя автомобилем «ГАЗ КО 503В-2», при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю «Шевроле Клан» под управлением 28-летнего жителя Липецкой области и допустил столкновение с ним.

- В результате ДТП водитель  «Шевроле Клан» и его пассажиры: 18, 38, и двое 36-летних жителя Липецкой области с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

1 984
#ДТП
1

Комментарии (1)

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Животиков

17 минут назад
так и напишите в бочку говнокачку врезался
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