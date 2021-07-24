Пятеро липчан пострадали в аварии в Воронежской области

Все они госпитализированы

Вчера утром в Рамонском районе Воронежской области 59-летний местный житель, управляя автомобилем «ГАЗ КО 503В-2», при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю «Шевроле Клан» под управлением 28-летнего жителя Липецкой области и допустил столкновение с ним.



- В результате ДТП водитель «Шевроле Клан» и его пассажиры: 18, 38, и двое 36-летних жителя Липецкой области с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.



