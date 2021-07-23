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ЦБ РФ отозвал лицензии у Руна-банка и НКО «Русское финансовое общество»
Центробанк России отозвал лицензию у столичного Руна-банка, а также у московского НКО "Русское финансовое общество".
ЦБ РФ с 23 июля отозвал лицензию у московского АО "Руна-банк", - сообщается на сайте регулятора.
По величине активов на 1 июля Руна-банк занимал 308-е место в банковской системе РФ.
Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ, в связи с чем Центробанк в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков, а также из-за допущенных нарушений к требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В январе 2019 года в Москве члена совета директоров АО "Руна-банк" Сергея Можаева арестовали за хищения. По версии следствия, банкир, занимаясь незаконным выводом средств за границу, нанес своим клиентам ущерб на 10 млн рублей.
УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в отношении Сергея Можаева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и незаконная банковская деятельность). По ходатайству следствия Кузьминский районный суд Москвы определил его под домашний арест. Также в деле фигурировал сообщник банкира, имя которого не называлось, - пишет "Ъ".
В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Также сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного НКО "Русское финансовое общество".
По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе РФ. НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.
Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
По величине активов на 1 июля Руна-банк занимал 308-е место в банковской системе РФ.
Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ, в связи с чем Центробанк в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков, а также из-за допущенных нарушений к требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В январе 2019 года в Москве члена совета директоров АО "Руна-банк" Сергея Можаева арестовали за хищения. По версии следствия, банкир, занимаясь незаконным выводом средств за границу, нанес своим клиентам ущерб на 10 млн рублей.
УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в отношении Сергея Можаева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и незаконная банковская деятельность). По ходатайству следствия Кузьминский районный суд Москвы определил его под домашний арест. Также в деле фигурировал сообщник банкира, имя которого не называлось, - пишет "Ъ".
В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Также сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного НКО "Русское финансовое общество".
По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе РФ. НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.
Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.