В России

сегодня, 10:32

ЦБ РФ отозвал лицензии у Руна-банка и НКО «Русское финансовое общество»

113
#банк #лицензия #ЦБ РФ

Центробанк России отозвал лицензию у столичного Руна-банка, а также у московского НКО "Русское финансовое общество".

ЦБ РФ с 23 июля отозвал лицензию у московского АО "Руна-банк", - сообщается на сайте регулятора.

По величине активов на 1 июля Руна-банк занимал 308-е место в банковской системе РФ.

Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ, в связи с чем Центробанк в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков, а также из-за допущенных нарушений к требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В январе 2019 года в Москве члена совета директоров АО "Руна-банк" Сергея Можаева арестовали за хищения. По версии следствия, банкир, занимаясь незаконным выводом средств за границу, нанес своим клиентам ущерб на 10 млн рублей.

УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в отношении Сергея Можаева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и незаконная банковская деятельность). По ходатайству следствия Кузьминский районный суд Москвы определил его под домашний арест. Также в деле фигурировал сообщник банкира, имя которого не называлось, - пишет "Ъ".

В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Также сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного НКО "Русское финансовое общество".

По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе РФ. НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.

Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
113
#банк #лицензия #ЦБ РФ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России вырос спрос на простые кнопочные телефоны
#телефоны
В России вырос спрос на простые кнопочные телефоны

59 минут назад

В России
«Демонстрация торжества порока противоречит справедливым требованиям морали»
«Демонстрация торжества порока противоречит справедливым требованиям морали»

вчера, 16:30

В России
Суд оштрафовал Telegram и Facebook за запрещенный контент
#Facebook #Telegram #суд
Суд оштрафовал Telegram и Facebook за запрещенный контент

вчера, 15:46

В России
#радение с высоты
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из кона ребенка

вчера, 15:15

В России
Россия предлагает маркировать воду по всему ЕАЭС

вчера, 15:11

В России
Внешняя торговля услугами России в июне впервые стала профицитной

вчера, 15:10

В России