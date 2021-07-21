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54 минуты назад
В Москве по делу о коррупции задержали замначальника Ставропольского УГИБДД
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Замначальника Ставропольского УГИБДД Александра Ткаченко задержали накануне в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова"
Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко также проходит по делу о взятках, он был задержан накануне в Москве, - сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Накануне СК РФ сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечения.
"Заместитель начальника ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова". Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, - передает РИА Новости.
Ранее Хинштейн опубликовал в Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
Накануне СК РФ сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечения.
"Заместитель начальника ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова". Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, - передает РИА Новости.
Ранее Хинштейн опубликовал в Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
106