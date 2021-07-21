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Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы
На прошлой неделе стоимость бензина дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.
Таким образом, стоимость марки Аи-95 побила рекорд 3 июля 2020 года, тогда она установилась на уровне 59,78 тысячи рублей за тонну.
Предыдущий рекорд цены на Аи-92 был установлен накануне, 20 июля (56,75 тыс. руб. за тонну).
Минэнерго ранее сообщало, что подорожание бензина связано с общей инфляцией, колебанием оптовых цен из-за повышения сезонного спроса, а также ростом спроса на фоне заморозков. Цена на бензин Аи-92 вскоре может более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера, из-за чего нефтяные компании рискуют лишиться многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок, - пишет "Ъ".
Рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже, - рассказал РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, повышение цен — это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, - отметил Рыбников.