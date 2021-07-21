41 минуту назад
Предприятия «грязных» городов смогут получить льготные кредиты на экомодернизацию
Для предприятий «грязных» городов в России могут появиться займы по льготным ставкам на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в атмосферный воздух.
В нем также отмечено, что для субсидирования банков могут быть использованы бюджетные средства, которые уже выделили на реализацию проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределили на программу «Чистый воздух». При необходимости ведомство может подготовить нужные поправки в действующее регулирование.
Снижение выбросов в 12 «грязных» городах (именно в них работают крупнейшие промышленные предприятия) — одна из задач национального проекта «Экология», который рассчитан до 2024 года. К этому сроку совокупный объем выбросов в городах должен снизиться на 20%, опасных загрязняющих веществ — на 10%.