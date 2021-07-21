В России

41 минуту назад

Предприятия «грязных» городов смогут получить льготные кредиты на экомодернизацию

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#экология

Для предприятий «грязных» городов в России могут появиться займы по льготным ставкам на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в атмосферный воздух. 

Речь идет о 12 населенных пунктах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эти города входят в проект «Чистый воздух». Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно со Сбербанком и госкорпорацией ВЭБ.РФ проработать вопрос о субсидировании российских банков для того, чтобы они могли выдавать кредиты по льготным ставкам участникам этого проекта. Об этом сказано в поручении вице-премьера от 7 июля, с которым ознакомились «Известия». Срок исполнения — 28 июля. На кредитные средства компании смогут выполнять комплексные планы, которые уже разработаны и приняты в регионе для борьбы с загрязненной атмосферой, сказано в документе. 

В нем также отмечено, что для субсидирования банков могут быть использованы бюджетные средства, которые уже выделили на реализацию проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределили на программу «Чистый воздух». При необходимости ведомство может подготовить нужные поправки в действующее регулирование. 

Снижение выбросов в 12 «грязных» городах (именно в них работают крупнейшие промышленные предприятия) — одна из задач национального проекта «Экология», который рассчитан до 2024 года. К этому сроку совокупный объем выбросов в городах должен снизиться на 20%, опасных загрязняющих веществ — на 10%. 
97
#экология

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