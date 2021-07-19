В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду

20 июля с 10:00 до 20:00 без холодной воды в 9 микрорайоне останутся дома № 3 по улице Луговой, № 32 по улице Черноземной, а также частный сектор улиц Аэродромной, Черноземной, Днепровской, Донецкой, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Луговой, Бескрайней – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Луговая, 3.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Неделина, 63 холодную воду отключат в домах №№ 59, 61, 63 по этой же улице.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 8 по улице Литаврина, №№ 28, 30, 32, 49, 51 по улице Октябрьской, №3 3, 35а по улице Первомайской – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за устранения утечки по адресу: улица Литаврина, 8.



Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.



С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 6/1, 6/2, 6/3 по улице Титова, также обесточат дома частного сектора улиц Цемзаводской, Скороходова. ЛГЭК будет проводить ремонтные работы на сетях.

