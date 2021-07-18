В России
18 минут назад
Около трети россиян выступили против введения 4-дневной рабочей недели
Треть россиян (34%) не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов.
Треть россиян не поддерживает идею 4-дневной рабочей недели, поскольку опасается возможного сокращения доходов, - говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.
Лишь 44% опрошенных выступили за введение 4-дневной рабочей недели в России, - отмечается в результатах исследования.
"Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов", — говорится в сообщении.
Опрос проходил с 27 июня по 6 июля.
В апреле текущего года данную идею поддержали 39% россиян (против выступили также 39%), в феврале — 48% (против — 33%), в октябре прошлого года — 40% (против — 37%), в июне 2019 года за высказались 49%, а против — 31%.
Однако 63% участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за 4 рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за 5-дневную неделю. Но практически каждый четвертый (24%) думает, что не справится со своими обязанностями за 4 дня.
При этом в рамках другого опроса (27 июня — 8 июля) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор работников, спрашивали, обсуждалась ли в их организациях возможность перехода на 4-дневную неделю. На этот вопрос 76% респондентов дали отрицательный ответ.
"Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний", — отмечается в результатах исследования.
Лишь в 1% организаций такой режим уже ввели, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но в результате вернулись к 5-дневной рабочей неделе.
Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов, - передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.
Лишь 44% опрошенных выступили за введение 4-дневной рабочей недели в России, - отмечается в результатах исследования.
"Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов", — говорится в сообщении.
Опрос проходил с 27 июня по 6 июля.
В апреле текущего года данную идею поддержали 39% россиян (против выступили также 39%), в феврале — 48% (против — 33%), в октябре прошлого года — 40% (против — 37%), в июне 2019 года за высказались 49%, а против — 31%.
Однако 63% участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за 4 рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за 5-дневную неделю. Но практически каждый четвертый (24%) думает, что не справится со своими обязанностями за 4 дня.
При этом в рамках другого опроса (27 июня — 8 июля) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор работников, спрашивали, обсуждалась ли в их организациях возможность перехода на 4-дневную неделю. На этот вопрос 76% респондентов дали отрицательный ответ.
"Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний", — отмечается в результатах исследования.
Лишь в 1% организаций такой режим уже ввели, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но в результате вернулись к 5-дневной рабочей неделе.
Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов, - передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.