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«Милосердие» помогает развивать северную ходьбу

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#«Милосердие»
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«Милосердие» помогает развивать северную ходьбу

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», приобрел более 80 пар специальных палок для занятий северной ходьбой. Весь спортивный инвентарь с начала текущего года передан для тренировок липецким любителям этого быстро набирающего популярность вида спорта. 

Северная (скандинавская) ходьба в последнее время активно развивается в Липецке.  Ее поклонники оценили новую двигательную активность как хорошую альтернативу обычному бегу. В процессе движения у любителей северной ходьбы задействована практически вся мышечная система, что дает равномерную нагрузку на организм.  

С прошлого года северная ходьба стала новым корпоративным видом спорта на НЛМК. Сейчас тренировки проходят на стадионе спортклуба «Липецкий металлург». К ним может присоединиться любой желающий.  

В июне в Липецке прошли корпоративные соревнования на Кубок НЛМК по северной ходьбе с участием 13 команд.  На них и был опробован новый спортивный инвентарь от «Милосердия». В прошлом году сотрудники компании также принимали участие во всероссийском проекте «Северная ходьба – новый образ жизни», который помог привлечь новых сторонников этой физической активности всех возрастов.
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#«Милосердие»
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