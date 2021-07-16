сегодня, 09:08
Липчане не поддаются коронавирусной панике в «третью волну»
Тема коронавирусной инфекции жителей Липецкой области волнует меньше всех в стране. Тема прививок у липчан также не очень популярна
«В России фиксируются пиковые значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Параллельно наблюдается рост интереса граждан к третьей волне, россияне чаще всего ищут в Интернете информацию о вакцинации и ограничительных мерах, применяемых властями. Третья волна отразилась и на том, какие коронавирусные темы граждане обсуждают в социальных сетях, и в каких регионах проблема вызывает наибольший отклик. Третья волна пандемии, по данным ФОМ, спровоцировала рост тревожных настроений в российском обществе.
…В дни, когда власти вводят важные ограничения наблюдается всплеск активности в соцсетях.
Больше всего пандемию обсуждают пользователи из столичных регионов. В Москве за период с 20 июня по 11 июля зафиксировано 288 тыс. сообщений, на втором месте Санкт-Петербург (116 тыс.) на третьем — Московская область (55 тыс.). Лидерство первой тройки объясняется не только бОльшим числом заболеваний, но и высокой степенью проникновения соцсетей в столичных регионах», - говорится в исследовании.
Липецкая область на общероссийском фоне выглядит оной из самых спокойных – 54 место из 85 регионов. На тему коронавируса липчане в «третью» волну оставили лишь 9819 сообщений.
Не популярны у липчан и запросы в поисковиках на тему вакцинации. Центр политконъюнктуры привел и другой рейтинг - насколько россияне интересуются темами вакцинирования, составив «стопроцентный» график по частоте забиваемых в поисковики ключевых слов «прививка от коронавируса». Если в том или ином регионы интерес к этой теме высок, то шкала в составленной социологами таблице превышает значение в «100%». У липчан данные не дотягивают до этой цифры, и шкала ограничивается 98%, что означает непопулярность этой темы. Получением сертификатов вакцинации липчане интересуются еще меньше, на уровне 66% до стопроцентной отметки шкалы.
Житель
Унылый пропагандист
Кук
Игорь
Заговор
Метод китая всё сказывает.
Игорь
без паники!
Билли Кид
Безмасочник