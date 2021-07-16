Общество

сегодня, 09:08

Липчане не поддаются коронавирусной панике в «третью волну»

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#коронавирус #рейтинг #иследования
Липчане не поддаются коронавирусной панике в «третью волну»

Тема коронавирусной инфекции жителей Липецкой области волнует меньше всех в стране.  Тема прививок у липчан также не очень популярна

Центр политконъюнктуры, основываясь на данных Медиалогии составил рейтинг «коронавирусной паники регионов».

«В России фиксируются пиковые значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Параллельно наблюдается рост интереса граждан к третьей волне, россияне чаще всего ищут в Интернете информацию о вакцинации и ограничительных мерах, применяемых властями. Третья волна отразилась и на том, какие коронавирусные темы граждане обсуждают в социальных сетях, и в каких регионах проблема вызывает наибольший отклик. Третья волна пандемии, по данным ФОМ, спровоцировала рост тревожных настроений в российском обществе. 

…В дни, когда власти вводят важные ограничения наблюдается всплеск активности в соцсетях.

Больше всего пандемию обсуждают пользователи из столичных регионов. В Москве за период с 20 июня по 11 июля зафиксировано 288 тыс. сообщений, на втором месте Санкт-Петербург (116 тыс.) на третьем — Московская область (55 тыс.). Лидерство первой тройки объясняется не только бОльшим числом заболеваний, но и высокой степенью проникновения соцсетей в столичных регионах», - говорится в исследовании.

Липецкая область на общероссийском фоне выглядит оной из самых спокойных – 54 место из 85 регионов.  На тему коронавируса липчане в «третью» волну оставили лишь 9819 сообщений.

Не популярны у липчан и запросы в поисковиках на тему вакцинации. Центр политконъюнктуры привел и другой рейтинг -  насколько россияне интересуются темами вакцинирования, составив «стопроцентный» график по частоте забиваемых в поисковики  ключевых слов «прививка от коронавируса». Если в том или ином регионы интерес к этой теме высок, то шкала в составленной социологами  таблице превышает значение в «100%». У липчан данные не дотягивают до этой цифры, и шкала ограничивается 98%, что означает непопулярность этой темы. Получением сертификатов вакцинации липчане интересуются еще меньше, на уровне 66% до стопроцентной отметки шкалы.

12 1317
#коронавирус #рейтинг #иследования

Комментарии (12)

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Житель

3 минуты назад
Липчане крепкий орешек, нас нелегко провести
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Унылый пропагандист

11 минут назад
Билли Кид, +1.
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Кук

24 минуты назад
Игорь близок к истине.
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Игорь

35 минут назад
Метод китая всё сказывает., В Китае ещё год назад поняли что "коронавирус" совсем не вирус, а ядовитые для легкихраспыляемые по местам аэрозоли.
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Заговор

37 минут назад
Грефа,Чубайса и др.Посмотрите интернет с заседания сбербанка.
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Метод китая всё сказывает.

42 минуты назад
Там сказали нельзя значит нечего нельзя. Заболел один, отцепляют квартал и всех через тестирования. И ещё можно кучу примеров приводить. У нас когда последний раз общественный транспорт мыли не говоря об дезинфекции? Фестивалить можно но в области запрещают школьный выпускной. И как должны относиться к этим запретам люди? Сейчас в питере парад при такой заболеваемости.
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Игорь

49 минут назад
Безмасочник, Паника, да и симптомы заболевания начинаются потому что подсознание гипнабельной публики закодировано СМИ.
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без паники!

52 минуты назад
На кону стоит здоровье и даже жизнь людей!!! Эта спешка с вакцинацией очень подозрительна! Причём,что президент объявил ее добровольной!!! А по факту над людьми совершают насилие, психологическое давление и репрессии!! Вовсю над населением идёт 3 этап клинического эасперимента!!!! Какие будут последствия горе-экспериментаторы даже сами не знают!!! Вторжение в генную инженерию принесет большие беды!!!! Главное - будет подорвано здоровье нации!!! Идёт ломка нашего генетического кода!!!!!!!!!!!!! Люди, очнитесь !!!!
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Билли Кид

сегодня, 09:23
Да неужели? Тут месяц по поводу фестиваля паниковали, и сейчас паникуют..
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Безмасочник

сегодня, 09:21
Это объясняется просто - в Липецке нет никаких кодов и минимальные ограничения. Насчёт паники не всё так просто. Когда здоров, дела нет до болезни, а когда прихватит серьёзно, начинается и паника.
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