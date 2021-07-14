В Кабардино-Балкарии задержан убийца липчанина

В декабре прошлого года житель Баксана в липецком кафе избил мужчину, который скончался в больнице

В городе Баксан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике при силовой поддержке отряда специального назначения, во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по КБР и оперативниками УУР МВД России по Липецкой области задержан местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть гражданина.



Как сообщает МВД-Медиа, 13 декабря 2020 года в одном из кафе Липецке между жителем Баксана 30-летним липчанином жителем возник конфликт, переросший в драку.



- В ходе потасовки подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс мужчине удар по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Тем временем житель Кабардино-Балкарии вернулся на родину, сообщили в УМВД Кабардино-Балкарии.



Следственным управлением СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследования было установлено, что к трагическим последствиям привели действия жителя Баксана. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый доставлен в Липецк для проведения следственных действий.



