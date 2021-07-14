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вчера, 16:23
Пушков прокомментировал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд единогласно постановил, что отказ этим парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством, - пишет "Ъ".
Суд отклонил аргумент правительства РФ о том, что интересы сообщества в целом могут оправдать отсутствие у однополых пар возможности официально оформить свои отношения. ЕСПЧ пришел к выводу, что, отказав однополым парам в регистрации их статуса, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.
Выбор наиболее подходящей формы регистрации однополых союзов остается на усмотрение государства-ответчика, - постановил суд.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал требование ЕСПЧ к России законодательно признать однополые союзы. По его словам, ЕСПЧ не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки.
"Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы", — отметил он.
Пушков добавил, что ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Что еще раз говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе.
В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной, - передает Lenta.ru.
Суд отклонил аргумент правительства РФ о том, что интересы сообщества в целом могут оправдать отсутствие у однополых пар возможности официально оформить свои отношения. ЕСПЧ пришел к выводу, что, отказав однополым парам в регистрации их статуса, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.
Выбор наиболее подходящей формы регистрации однополых союзов остается на усмотрение государства-ответчика, - постановил суд.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал требование ЕСПЧ к России законодательно признать однополые союзы. По его словам, ЕСПЧ не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки.
"Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы", — отметил он.
Пушков добавил, что ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Что еще раз говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе.
В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной, - передает Lenta.ru.