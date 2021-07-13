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В Курской области вакцинами от коронавируса привились почти 232 тысячи человек
В Курской области вакционой «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V») привились 226 432 человека, «ЭпиВакКороной» (ГНЦ «Вектор») – 3981 человек, «КовиВаком» (им. Чумакова) привито 1530 человек. Об этом «Курским известиям» рассказал главный врач областной клинической больницы Михаил Лукашов.
По словам Михаила Лукашова, не везде вакцинация идёт одинаково и равномерно.
- Это зависит от населения и от тех, кто проводит прививочную компанию. В Курске привились чуть больше – 52 процента. В районах – 48 процентов. В Железногорском районе привились более 5500 человек, в Беловском более – 5000 человек, в Курчатовском – более 5000 человек. Это более чем 50 процентов от необходимых показателей. Отстают Поныровский район – менее 1600 человек, Тимский район – менее 1600 человек, Фатежский район – менее 2800 человек, - сообщил главврач.
На днях в Курскую область пришло 234 867 комплектов доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), 4050 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона» (ГНЦ ВБ «Вектор») и 1560 комплектов доз вакцины «КовиВак» (института им. Чумакова).
По словам Михаила Лукашова, не везде вакцинация идёт одинаково и равномерно.
- Это зависит от населения и от тех, кто проводит прививочную компанию. В Курске привились чуть больше – 52 процента. В районах – 48 процентов. В Железногорском районе привились более 5500 человек, в Беловском более – 5000 человек, в Курчатовском – более 5000 человек. Это более чем 50 процентов от необходимых показателей. Отстают Поныровский район – менее 1600 человек, Тимский район – менее 1600 человек, Фатежский район – менее 2800 человек, - сообщил главврач.
На днях в Курскую область пришло 234 867 комплектов доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), 4050 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона» (ГНЦ ВБ «Вектор») и 1560 комплектов доз вакцины «КовиВак» (института им. Чумакова).