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43 минуты назад

В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров на покупку защитных масок

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#пособие #маски

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты, направив письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, - передает RT.

В своем обращении депутат отметил, что пандемия коронавируса, которая продолжается с 2020 года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки.

В особенности обеспечение данными средствами актуально для пожилых россиян, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжёлым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты", — написано в письме.

По его словам, в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства исключительно на установленные цели.
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#пособие #маски

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