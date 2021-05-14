43 минуты назад
В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров на покупку защитных масок
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты.
В своем обращении депутат отметил, что пандемия коронавируса, которая продолжается с 2020 года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки.
В особенности обеспечение данными средствами актуально для пожилых россиян, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжёлым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты", — написано в письме.
По его словам, в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства исключительно на установленные цели.