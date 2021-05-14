Индийский штамм коронавируса зафиксирован в 49 странах мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что к этой неделе индийский штамм коронавируса успел проникнуть в 49 стран мира. 11 мая мутацию обнаружили в России у трех иностранных студентов, которые прибыли в страну из Индии.







«Экспериментальные исследования на животных показывают, что все работает, вакцина действует», —



В научном центре «Вектор» также занимаются изучением устойчивости мутации ко второй российской вакцине — «ЭпиВакКорона».



Больше всего случаев заражения индийским штаммом за пределами самой Индии пришлись на Британию: в целом по стране им заразилось 6% всех заболевших коронавирусом.



«Индийский вариант необязательно опаснее, хоть он и может передаваться более эффективно. Все вирусы делают ошибки, то есть мутируют, когда они размножаются в клетках, и чем больше передач, тем больше мутаций. В Индии за последние несколько месяцев было слишком много массовых собраний, отсюда всплеск передач, а с этим и больше мутаций», — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой.



Обеспокоенность распространением нового варианта COVID-19 проявляют в странах Азии, где темпы вакцинации заметно отстают от европейских.



Эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас рассказал, что передача индийского варианта вызывает озабоченность у азиатских стран, особенно в связи с тем, что «многие из них пытаются запустить туристические каналы, чтобы торговля и путешествия возобновились на нормальном уровне».



Он отметил, что с учетом высокого уровня сопротивления вакцинации во многих государствах и нехватки доз вакцин любое воздействие новых версий вируса чревато очередными волнами вспышек в регионе, где большая часть медицинской инфраструктуры уже истощена.

Данные о появлении штамма не вызвали паники, так как распространение других мутаций, как рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова, удавалось сдержать. Кроме того, известно, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма.«Экспериментальные исследования на животных показывают, что все работает, вакцина действует», — сообщили «Известиям» в Институте имени Гамалеи.В научном центре «Вектор» также занимаются изучением устойчивости мутации ко второй российской вакцине — «ЭпиВакКорона».Больше всего случаев заражения индийским штаммом за пределами самой Индии пришлись на Британию: в целом по стране им заразилось 6% всех заболевших коронавирусом.«Индийский вариант необязательно опаснее, хоть он и может передаваться более эффективно. Все вирусы делают ошибки, то есть мутируют, когда они размножаются в клетках, и чем больше передач, тем больше мутаций. В Индии за последние несколько месяцев было слишком много массовых собраний, отсюда всплеск передач, а с этим и больше мутаций», — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой.Обеспокоенность распространением нового варианта COVID-19 проявляют в странах Азии, где темпы вакцинации заметно отстают от европейских.Эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас рассказал, что передача индийского варианта вызывает озабоченность у азиатских стран, особенно в связи с тем, что «многие из них пытаются запустить туристические каналы, чтобы торговля и путешествия возобновились на нормальном уровне».Он отметил, что с учетом высокого уровня сопротивления вакцинации во многих государствах и нехватки доз вакцин любое воздействие новых версий вируса чревато очередными волнами вспышек в регионе, где большая часть медицинской инфраструктуры уже истощена.