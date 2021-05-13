Общество

52 минуты назад

В ЛГЭКе забитый деревянный клин в водопроводную трубу назвали обычным делом

12 727
#ЛГЭК
В ЛГЭКе забитый деревянный клин в водопроводную трубу назвали обычным делом

Дедовский метод ремонта попал на видео.

В соцсетях появилось видео ремонта прохудившегося водопровода у дома 51/2 по проспекту Победы. На записи видно, как путем вбивания в свищ выструганного из полена шканта слесарь АО «ЛГЭК» устраняет утечку.


Мы обратились за комментарием в пресс-службу городской энергетической компании.

- Это один из видов ремонта, принятых для стальных трубопроводов, при котором в отверстие в трубе забивается деревянный чоп и сверху вокруг трубы устанавливается металлический бандаж, - сообщили в ведомстве.

Кстати, вода в яме на видео, по информации ЛГЭКа, появилась из-за утечки в другом месте трубопровода. Найти место порыва и устранить утечку воды в компании пообещали уже сегодня.


фото: forpostsevastopol.ru 
12 727
#ЛГЭК

Комментарии (12)

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Темный

8 минут назад
Я сто раз так делал!
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Гидромицентр.

8 минут назад
Непонятно,почему молчит прокуратура? Ошалели там,что ли от безнаказанности? Прокурор липецка проснись. У тебя честь и совесть есть?
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глеб

18 минут назад
Обожаю приезды в родной город. Один день здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь.
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Фокс

19 минут назад
Надо бы перевести сварщиков в плотники, хоты бы по 3 разряду, какая экономия на электродах
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Садовод

23 минуты назад
ЛГЭКу надо зарание к зиме заключить договор с лесхозом на поставку жердей и подтоварника для заглушек
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Пессимист

25 минут назад
Дёргать надо из этого Тяп-Ляпицка, эту зиму пережить будет трудно, потому что разруха - в головах
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я

29 минут назад
Это духоскрепный, православный способ!. Кому не нравиться, тот поганый либераст и навальнист!
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Око

31 минуту назад
А мы всё спрашиваем, чем же они занимаются всё лето?, вот и ответ: чопики заготавливают на зиму)))))
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Гидромицентр.

32 минуты назад
Вот он Путинский рывок.Чёпики,чёпики,нищета и смерть.
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в СССР такого не было

33 минуты назад
скоро эффективные менеджеры дойдут и до сверхтехнологий деревянных желобов
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