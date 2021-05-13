Общество
52 минуты назад
В ЛГЭКе забитый деревянный клин в водопроводную трубу назвали обычным делом
Дедовский метод ремонта попал на видео.
В соцсетях появилось видео ремонта прохудившегося водопровода у дома 51/2 по проспекту Победы. На записи видно, как путем вбивания в свищ выструганного из полена шканта слесарь АО «ЛГЭК» устраняет утечку.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу городской энергетической компании.
- Это один из видов ремонта, принятых для стальных трубопроводов, при котором в отверстие в трубе забивается деревянный чоп и сверху вокруг трубы устанавливается металлический бандаж, - сообщили в ведомстве.
Кстати, вода в яме на видео, по информации ЛГЭКа, появилась из-за утечки в другом месте трубопровода. Найти место порыва и устранить утечку воды в компании пообещали уже сегодня.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу городской энергетической компании.
- Это один из видов ремонта, принятых для стальных трубопроводов, при котором в отверстие в трубе забивается деревянный чоп и сверху вокруг трубы устанавливается металлический бандаж, - сообщили в ведомстве.
Кстати, вода в яме на видео, по информации ЛГЭКа, появилась из-за утечки в другом месте трубопровода. Найти место порыва и устранить утечку воды в компании пообещали уже сегодня.
фото: forpostsevastopol.ru
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Темный
Гидромицентр.
глеб
Фокс
Садовод
Пессимист
я
Око
Гидромицентр.
в СССР такого не было