В Липецке нарисуют граффити в стиле авангарда

Площадки для рисунков и сами эскизы еще выбирают. Уже известно, что граффити украсят улицу Белана.

Городской департамент архитектуры подтвердил намерение провести в Липецке фестиваль граффити. Рисунки для творческого конкурса будет принимать онлайн.



- Одной из главных тем фестиваля будет «Архитектура и русское авангардное искусство». Одна из предложенных площадок – аллея вдоль улицы Героя России Эдуарда Белана, которая будет благоустроена уже в этом году. Также рассматривается возможность выбора улицы Меркулова и других пространств, в том числе парков. Сюжетами должны стать военно-патриотическая и культурно-просветительская темы, - отмечают в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка.



Уже в этом месяце планируется запуск онлайн-регистрации, отбора эскизов и художников. Предполагается, что участвовать в фестивале смогут авторы со всей России. Кроме того, дополнительно в рамках фестиваля планируется создать арт-инсталляции для граффити и разместить их в общественных пространствах Липецка.



