Общество

сегодня, 14:48

В Липецке нарисуют граффити в стиле авангарда

3 430
#граффити
В Липецке нарисуют граффити в стиле авангарда

Площадки для рисунков и сами эскизы еще выбирают. Уже известно, что граффити украсят улицу Белана.

Городской департамент архитектуры подтвердил намерение провести в Липецке фестиваль граффити. Рисунки для творческого конкурса будет принимать онлайн.

- Одной из главных тем фестиваля будет «Архитектура и русское авангардное искусство». Одна из предложенных площадок – аллея вдоль улицы Героя России Эдуарда Белана, которая будет благоустроена уже в этом году. Также рассматривается возможность выбора улицы Меркулова и других пространств, в том числе парков. Сюжетами должны стать военно-патриотическая и культурно-просветительская темы, - отмечают в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка. 

Уже в этом месяце планируется запуск онлайн-регистрации, отбора эскизов и художников. Предполагается, что участвовать в фестивале смогут авторы со всей России. Кроме того, дополнительно в рамках фестиваля планируется создать арт-инсталляции для граффити и разместить их в общественных пространствах Липецка.

3 430
#граффити

Комментарии (3)

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ценитель прекрасного

28 минут назад
товарища Хрущева на них нет
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Сергей V

47 минут назад
Кто-нибудь из наших фермеров знает, что такое цветовая палитра, контрастирующий дополняющие цвета и как это все влияет на восприятие ? Зачем «черти деревенские» депресcняк рисуете ?
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ёпт

сегодня, 15:07
Знатный ляп получился с гаффити Водопьнова на ул.Доватора. Предлагаю три идеальных для граффити места: торец трёх жилых домов по ул. Неделина 31а
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