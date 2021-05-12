Спорт

18 минут назад

Липчанин стал абсолютным победителем чемпионата Европы по пауэрлифтингу

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#Пауэрлифтинг #силовое троеборье #Пыткин
Липчанин стал абсолютным победителем чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Наши «лифтёры» вновь оказались на пьедестале почёта самых престижных соревнований. 

Липецкие силачи привезли медали с завершившегося в столичном спорткомплексе ВДНХ чемпионата Европы по пауэрлифтингу, а Максим Пыткин еще и стал третьим в абсолютном зачёте, т.е. среди всех участников турнира.

Соревнования проходили по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга (World Raw Powerlifting Federation – WRPF), в которой спортсмены выступают без специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результаты. Пыткин бросил вызов соперникам в весовой категории до 100 кг в отдельном упражнении – жиме лёжа.

Лучший результат Максима заставил зал восхищённо притихнуть – 232,5 кг, т.е. почти два с половиной собственных веса и показатель превышает норматив мастера спорта международного класса. С ним липчанин уверенно стал чемпионом Европы в своей категории.

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Максим Пыткин на вершине пьедестала

Кроме того по специальной таблице Уилкса, которая позволяет привести к единому знаменателю результаты атлетов разных возрастов и весовых категорий, Пыткин стал «бронзовым» призёром среди двухсот участников турнира.

От своего лидера постарались не отстать и другие наши спортсмены. Сергей Фомин в весовой категории до 82,5 кг показал очень высокие результаты: приседание со штангой – 220 кг, становая тяга – 290 кг, жим лёжа – 172,5 кг. В сумме это дало 682,5 кг в троеборье и принесло нашему атлету 2-е место. А вот в двоеборье (жим+тяга) Фомин стал победителем соревнования с результатом 462,5 кг и получил «золотую» медаль.

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Сергей Фомин – чемпион

Среди ветеранов 40-49 лет наш Алексей Талдыкинв весовой категории до 90 кг занял 1-е место в жиме лёжа с результатом 162,5 кг. 

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Алексей Талдыкин личным примером воспитывает подрастающее поколение
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#Пауэрлифтинг #силовое троеборье #Пыткин

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