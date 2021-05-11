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Липецкая вечЁрка: город сочувствует Казани, пострадавшая на пожаре семья и недоделанный проспект Победы
Сегодня, 11 мая, липчане выразили соболезнования погибшим в Казани, в школах собираются усилить меры безопасности, ночью во время пожара пострадали ребенок, его мать и бабушка, а многострадальный проспект Победы так и не доделали.
Липчане выразили соболезнования родным погибших в школьной бойне. Слова сочувствия появились на страницах в Инстаграм губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной.
В липецких школах потребовали усилить меры безопасности, а учителям — мониторить соцсети на предмет выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся.
— Какие-то дебильноватые решения приняты. Почему не приняли решение о выделении денег на охрану школ? Ответ, потому что-то все фикция. Толку от ваших решений ноль, — резко выразился Артурчик.
Сегодня ночью на улице Терешковой выгорела квартира. В пожаре пострадали шестилетний мальчик, его мать и бабушка. Женщины и ребенок до сих пор находятся в тяжелом состоянии, но их жизни уже вне опасности.
Двое мужчин из Чаплыгинского района и Добринки оказались в ожоговом отделении из-за того, что решили разжечь мангал с помощью бензина. Обе попытки оказались неудачными. Одного шашлычника в ожоговый центр доставили на вертолете санавиации.
Реконструировали, реконструировали, да не выреконструировали! Одну из главных улиц Липецка — проспект Победы так до конца и не доделали! Корреспондент GOROD48 прошел по магистрали и всплакнул. Кругом недоделки. Фотоотчет прилагается.
Проспект в эксплуатацию так и не приняли, а мэрия грозит судами коммерсантам, которые не торопятся приводить в порядок свои магазины. Им, похоже, и не страшно.
— А чего, собственно, вы ожидали? У руководства теперь менеджеры. Они умеют только пилить бюджет. Остальное делают гастарбайтеры с лопатами, — пояснил читатель, подписавшись «Все просто».
— Липецк — город эфемерных идей и хронических недоделок: ни один объект не выполнен до конца. Ломать — не строить! Везет нам на пустомель, брехунов и покровителей ТРК. Весь народ возмущается размещением на месте «Спутника» торгового центра — и что? Строят! А Каменный Лог — уникум природный? Бросили… Эх вы, управители никчемные, — написал Лука.
Грандиозная реконструкция улицы 50 лет НЛМК уже стала причиной недовольства горожан. Они жалуются Евгении Уваркиной на появившиеся неудобства. Пока мэр пообещала у школы на Манеже сделать пешеходный переход.
Между тем в микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги за 95 миллионов бюджетных рублей. Она свяжет Елецкое шоссе и кольцевую развязку.
В Грязях до конца лета на ремонт закрыли мост. Общественный транспорт теперь будет довозить пассажиров до переправы, перейти на другую сторону можно будет только пешком. Маршруты объезда для транспорта можно посмотреть здесь.
Липчане, кстати, до конца мая могут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году. Читатели GOROD48 в очередной раз предложили заняться Каменным логом и Привокзальными прудами.
А на заказчика капитального ремонта фасада Дворца спорта «Звездный» уже пожаловались бизнесмены. Пока жалобы не рассмотрят, договоры не заключат и, следовательно, ремонт не начнут.