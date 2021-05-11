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сегодня, 11:07

Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой женщины и ребенок находятся в реанимации

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#пожар #дети
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Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой женщины и ребенок находятся в реанимации

Врачи сумели вывести мальчика из комы, его мать и бабушка - в тяжелом состоянии.

Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой две женщины (1995 и 1946 годов рождения) и шестилетний мальчик госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как сообщил GOROD48 главврач областной клинической больницы Глеб Гутевич, женщины, одна из которых мать ребенка, вторая - его бабушка, находятся в палате интенсивной терапии отделения токсикологии в стабильно тяжелом состоянии. Они отравились угарным газом. Сейчас их жизнь - вне опасности.

По словам главврача детской областной больницы Сергея Голобурдина, медики получили шестилетнего ребенка в крайне тяжелом состоянии. Сегодня мальчика вывели из комы. Он - в сознании. Ребенок надышался угарным газом, а потому находится в реанимации. Но его жизнь уже в безопасности.

Пожар в квартире дома №11/2 по улице Терешковой вспыхнул в ночь на 11 мая. По данным ГУ МЧС, по Липецкой области огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и мебель на площади 45 кв.м. Квартиру тушили три отделения пожарной охраны, причины возгорания выясняются.
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#пожар #дети
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Комментарии (3)

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А вы трезвы?

11 минут назад
Валентина, вечная проблема - курящие соседи с сверху. В Липецке почему-то не принято держать пепельницу на балконе, и все окурки выбрасываются вниз, но не все долетают до земли..
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Валентина

25 минут назад
Интересно, они были трезвы? Вечная проблема алкашей
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Фауст

сегодня, 11:17
Спаси и сохрани!
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