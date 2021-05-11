Происшествия
сегодня, 11:07
Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой женщины и ребенок находятся в реанимации
Врачи сумели вывести мальчика из комы, его мать и бабушка - в тяжелом состоянии.
Пострадавшие в ночном пожаре на улице Терешковой две женщины (1995 и 1946 годов рождения) и шестилетний мальчик госпитализированы с отравлением угарным газом.
Как сообщил GOROD48 главврач областной клинической больницы Глеб Гутевич, женщины, одна из которых мать ребенка, вторая - его бабушка, находятся в палате интенсивной терапии отделения токсикологии в стабильно тяжелом состоянии. Они отравились угарным газом. Сейчас их жизнь - вне опасности.
По словам главврача детской областной больницы Сергея Голобурдина, медики получили шестилетнего ребенка в крайне тяжелом состоянии. Сегодня мальчика вывели из комы. Он - в сознании. Ребенок надышался угарным газом, а потому находится в реанимации. Но его жизнь уже в безопасности.
Пожар в квартире дома №11/2 по улице Терешковой вспыхнул в ночь на 11 мая. По данным ГУ МЧС, по Липецкой области огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и мебель на площади 45 кв.м. Квартиру тушили три отделения пожарной охраны, причины возгорания выясняются.
Как сообщил GOROD48 главврач областной клинической больницы Глеб Гутевич, женщины, одна из которых мать ребенка, вторая - его бабушка, находятся в палате интенсивной терапии отделения токсикологии в стабильно тяжелом состоянии. Они отравились угарным газом. Сейчас их жизнь - вне опасности.
По словам главврача детской областной больницы Сергея Голобурдина, медики получили шестилетнего ребенка в крайне тяжелом состоянии. Сегодня мальчика вывели из комы. Он - в сознании. Ребенок надышался угарным газом, а потому находится в реанимации. Но его жизнь уже в безопасности.
Пожар в квартире дома №11/2 по улице Терешковой вспыхнул в ночь на 11 мая. По данным ГУ МЧС, по Липецкой области огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и мебель на площади 45 кв.м. Квартиру тушили три отделения пожарной охраны, причины возгорания выясняются.
А вы трезвы?
Валентина
Фауст