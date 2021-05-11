От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией

При попытке разжечь мангал с помощью бензина двое мужчин получили серьёзные ожоги, одного доставляли в больницу при помощи санавиации.

Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с огнём, не пользоваться для розжига бензином — безопаснее специальные жидкости, но и при их использовании следует тщательно соблюдать инструкцию и технику безопасности.





Традиционные майские шашлыки для двоих жителей Липецкой области закончились трагически — мужчины попали в ожоговый центр Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». В обоих случаях мужчины пытались разжечь мангал при помощи бензина и загорелись сами.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол Илья Копылов, 3 мая в больницу поступил 60-летний житель Чаплыгинского района. У него около 4% ожогов тела — обожжены руки и туловище.9 мая с 15% ожогами тела поступил 30-летний мангальщик из Добринки: мужчину доставляли в больницу при помощи санитарной авиации. У него обожжены туловище, руки и ноги.