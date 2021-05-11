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От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией

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#ожоги
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От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией

При попытке разжечь мангал с помощью бензина двое мужчин получили серьёзные ожоги, одного доставляли в больницу при помощи санавиации.

Традиционные майские шашлыки для двоих жителей Липецкой области закончились трагически — мужчины попали в ожоговый центр Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». В обоих случаях мужчины пытались разжечь мангал при помощи бензина и загорелись сами.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол Илья Копылов, 3 мая в больницу поступил 60-летний житель Чаплыгинского района. У него около 4% ожогов тела — обожжены руки и туловище.

9 мая с 15% ожогами тела поступил 30-летний мангальщик из Добринки: мужчину доставляли в больницу при помощи санитарной авиации. У него обожжены туловище, руки и ноги.

Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с огнём, не пользоваться для розжига бензином — безопаснее специальные жидкости, но и при их использовании следует тщательно соблюдать инструкцию и технику безопасности.

Фото - instagram.com
3 5018
#ожоги
4

Комментарии (3)

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777

сегодня, 11:31
Дурилки картонные... Догадались, блин, бензом мангал разжигать! Итог закономерен...
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Читательница

сегодня, 11:27
А что с названием? От мангала - на санавиции...??? Кто это писал, он где-то учился на журналиста? Не прочитаешь статью - не поймёшь о чём речь
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стоп

сегодня, 11:09
Лучше всего использовать с насадкой газовый баллончик, держишь минуту и дрова разжигаются и не тухнут.
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