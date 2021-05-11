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От мангала — на санавиации: майские шашлыки закончились трагедией
При попытке разжечь мангал с помощью бензина двое мужчин получили серьёзные ожоги, одного доставляли в больницу при помощи санавиации.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол Илья Копылов, 3 мая в больницу поступил 60-летний житель Чаплыгинского района. У него около 4% ожогов тела — обожжены руки и туловище.
9 мая с 15% ожогами тела поступил 30-летний мангальщик из Добринки: мужчину доставляли в больницу при помощи санитарной авиации. У него обожжены туловище, руки и ноги.
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