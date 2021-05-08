Происшествия

46 минут назад

Липчанка вызвала экстренные службы из-за чужого автомобиля

2 623
#подозрительный предмет
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Липчанка вызвала экстренные службы из-за чужого автомобиля

Припаркованная возле высотки легковушка показалась женщине подозрительной.

Сегодня днем все службы экстренного реагирования были стянуты к дому №4/2 по улице Звездной. Туда прибыли пожарные, газовщики, росгвардейцы, медики и полиция. Оказалось, что сигнал был ложным. Жительница дома проявила чрезмерную бдительность.

- Звонившая сообщила, что возле подъезда припарковался подозрительный автомобиль. Женщина раньше возле дома его не видела, и решила позвонить в экстренные службы. Оперативная проверка установила, что машина не представляет опасности. Прояснение ситуации продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
2 623
#подозрительный предмет
1

Комментарии (2)

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Лечить...

14 минут назад
И русский врач тут не поможет..!!! XD
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Билли Кид

15 минут назад
Гражданский активист))))
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