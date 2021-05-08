Липчанка вызвала экстренные службы из-за чужого автомобиля

Припаркованная возле высотки легковушка показалась женщине подозрительной.

Сегодня днем все службы экстренного реагирования были стянуты к дому №4/2 по улице Звездной. Туда прибыли пожарные, газовщики, росгвардейцы, медики и полиция. Оказалось, что сигнал был ложным. Жительница дома проявила чрезмерную бдительность.



- Звонившая сообщила, что возле подъезда припарковался подозрительный автомобиль. Женщина раньше возле дома его не видела, и решила позвонить в экстренные службы. Оперативная проверка установила, что машина не представляет опасности. Прояснение ситуации продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

