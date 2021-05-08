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В Липецкой области продолжатся дожди и похолодание

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#погода
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В Липецкой области продолжатся дожди и похолодание

Ночью 9 мая через территорию Липецкой области пройдут фронтальные разделы атлантического циклона, которые принесут с собой дожди разной интенсивности, днем также пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.

День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.
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#погода
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Комментарии (2)

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Николай Прокладкин

11 минут назад
А когда будет сухо?
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37 минут назад
Кто ж это гроб проектировал из реек за три копейки? А на бумаге миллионы
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