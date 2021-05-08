сегодня, 17:34
В Липецкой области продолжатся дожди и похолодание
Ночью 9 мая через территорию Липецкой области пройдут фронтальные разделы атлантического циклона, которые принесут с собой дожди разной интенсивности, днем также пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.
Николай Прокладкин
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