В Липецке запустят дополнительный автобус на кладбище

Он будет работать до 14:00.

В первое воскресенье после Пасхи, 9 мая, для доставки липчан к Косыревскому кладбищу будет организован временный маршрут. Обслуживать его будут четыре автобуса, оснащенные специальными указателями. Первый рейс от остановочного пункта «Технический университет» уйдёт в 8:00. Далее отправление автобусов будет осуществляться по мере наполнения салонов. Доставка пассажиров в обоих направлениях будет организована до 14:00, оплата по действующим тарифам.



При этом на время работы временного маршрута количество садоводческих автобусов №№ 42 и 43 будет сокращено. На маршруте №42 не будут выполняться рейсы отправлением в 7:10, 8:23, 9:40, 11:43 и 12:59 с пл.Мира. Отправлением с садоводства «Металлург 3» в 7:43, 8:56, 10:13, 12:16, 13:30. На маршруте N43 отправление с садов «Цементник» - в 8:55. «Металлург 4» – 8: 00, 10:20, 13:40, с а/с Сокол – в 7:25, 8:30, 9:45, 10:45 и 13:05.



- Автобусы с данных маршрутов перераспределятся на временные, однако уже после 14.00 движение транспортных средств на дачных направлениях будет восстановлено, - сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

