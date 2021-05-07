Происшествия

сегодня, 11:50

В Усманском районе в ДТП пострадал ребенок

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#ДТП
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В Усманском районе в ДТП пострадал ребенок

За прошедшие сутки на дорогах области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Шестого мая, в 05.45, в селе Донское, Задонского района на улице Донская 51-летний водитель, управляя автомобилем  «Форд», при выезде с торговой территории наехал левой стороной прицепа на 72-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в Липецкую областную больницу.

В Липецке, в 12:10, на улице Меркулова, 31-летний водитель автогмобиля «Рено Логан» по предварительным сведениям, выехал на проезжую часть, не предоставив преимущества мотоциклу «Nexus Root», в результате чего 31-летний водитель мотоцикла опрокинулся. Пострадавшего доставили в Липецкую областную больницу, после оказания помощи отпустили.

В Усманском районе, в 18:40, в селе Новоугляновка, на улице Свободная, 82-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», по предварительным сведениям, при повороте налево вне перекрёстка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-219010» под управлением 48-летнего водителя. В ДТП пострадала 2-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21063», ее отвезли  в ГУЗ Усманская МРБ.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1167 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 800 случаев превышения скорости. Также было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Липецкой области
2 833
#ДТП
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Комментарии (2)

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Путину покажите

26 минут назад
На каких машинах народ в селе ездиет. Это все от бедности.
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н-дя

сегодня, 12:18
Шестерку спас незаконно установленный багажник,а так бы сложилась пополам гнилушка.
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