В Усманском районе в ДТП пострадал ребенок

За прошедшие сутки на дорогах области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Шестого мая, в 05.45, в селе Донское, Задонского района на улице Донская 51-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», при выезде с торговой территории наехал левой стороной прицепа на 72-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в Липецкую областную больницу.



В Липецке, в 12:10, на улице Меркулова, 31-летний водитель автогмобиля «Рено Логан» по предварительным сведениям, выехал на проезжую часть, не предоставив преимущества мотоциклу «Nexus Root», в результате чего 31-летний водитель мотоцикла опрокинулся. Пострадавшего доставили в Липецкую областную больницу, после оказания помощи отпустили.



В Усманском районе, в 18:40, в селе Новоугляновка, на улице Свободная, 82-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», по предварительным сведениям, при повороте налево вне перекрёстка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-219010» под управлением 48-летнего водителя. В ДТП пострадала 2-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21063», ее отвезли в ГУЗ Усманская МРБ.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1167 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 800 случаев превышения скорости. Также было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области.



Фото: УГИБДД УМВД России по Липецкой области