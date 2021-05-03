сегодня, 17:57
В Липецкой области станет заметно прохладнее
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу циклона – погода ожидается ветреной, преимущественно без осадков. Температура резко понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза днем, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.
липчане
гость