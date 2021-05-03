В Липецкой области станет заметно прохладнее

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу циклона – погода ожидается ветреной, преимущественно без осадков. Температура резко понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек, днем повсеместно порывы 15-20 м/сек, в отдельных районах до 22 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза днем, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.