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Эксперт рассказал об опасности вложений в доллар

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Дедолларизация не запрещает сбережения в долларах или инвестиции в долларовые активы. 

Да и если посмотреть на политику, проводимую ЦБ и Минфином, в рамках исполнения бюджетного правила упорно скупающими доллары на внутреннем рынке даже в те периоды, когда рубль и без того находится под давлением из-за политических рисков, дедолларизация отнюдь не является для них главным приоритетом. Бегство в доллар опасно не этим, рассказал 1prime.ru эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", — считает аналитик.

По его словам, для курса американской валюты гораздо большую угрозу, чем политика дедолларизации, представляют массированные вливания денег, проводимые администрацией Байдена, бесконтрольное наращивание американского внешнего долга, ухудшение платежного баланса США и рост дефицита бюджета. 

Эти факторы способствуют ослаблению доллара к корзине валют, но оно носит плавный характер — долларовая масса в мире слишком велика, чтобы можно было значительно её подвинуть. Большую часть долларовой ликвидности мировые финансовые рынки переваривают, разгоняя стоимость рисковых активов, часть адсорбируется всё теми же облигациями или вложениями в драгоценные металлы. 

Для россиян же ослабление доллара и вовсе незаметно в силу вышеупомянутых интервенций монетарных властей.

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — резюмировал Дроздов
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