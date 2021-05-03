«Датсун» и «Мицубиси» устроили езду по встречке на Елецкой трассе

Кадры нарушения записал авторегистратор.

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Опасное вождение запечатлел видеорегистратор в автомобиле, который ехал по елецкой трассе 2 мая.



Автомобили «Датсун» и «Мицубиси» пошли на обгон потока. При этом водителей проигнорировали автомобили, которые ехали им навстречу.

