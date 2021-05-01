Общество
29 минут назад
Знаете ли вы, что наш земляк нанял архитектора первых небоскребов для строительства церкви в Чикаго
Он же стал и первым священником, расстрелянным революционерами
В марте этого года в нашей рубрике «Знаете ли вы…» GOROD48 рассказал об уроженце Долгоруковского района Иосифе Васильеве, который построил храм Александра Невского в Париже. После публикации один из наших читателей сообщил, что еще один наш земляк построил храм за рубежом. Действительно, уроженец Данковского района Иоанн Кочуров вошел в историю и Российской империи и даже Русской Америки. Его конец трагичен – священника казнили большевики в октябре 1917-го.
О гибели Иоанна Кочурова рассказывается в известной книге американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Джон Рид писал: «Я вернулся во дворец Совета в Царское в автомобиле полкового штаба. Здесь всё оставалось, как было: толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили, всё кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками, всё ещё звучали в воздухе крики и смех — торжество необычной победы. Сквозь толпу проталкивалось с полдюжины красногвардейцев, среди которых шёл священник. Это был отец Иоанн, говорили они, тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян. …Вечером, когда войска Керенского отступили из Царского Села, несколько священников организовали крестный ход по улицам, причём обращались к гражданам с речами и уговаривали их поддерживать законную власть, то есть Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах появились первые красногвардейцы, то, по рассказам очевидцев, священники стали возбуждать народ против Советов, произнося соответствующие речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из этих священников, отец Иоанн Кочуров, был арестован и расстрелян раздражёнными красногвардейцами…».
Из данковского Бигильдино – в Чикаго
150 лет назад, в селе Бигильдино Данковского уезда Рязанской на тот момент губернии, в семье священника родился мальчик Ваня. Рос, как и все «поповские» дети – учился грамоте и Слову Божьему, помогал отцу в местной церкви, которая к слову, цела и поныне. Затем учился в данковском духовном училище и по его окончании поступил в рязанскую семинарию, затем – в академию Санкт-Петербурга.
После академии он получил предложение отправиться в Америку. Духовное начальство увидело в Кочурове миссионера, который хорошо знал свое дело и увлекался модными в то время диспутами, в которых часто оказывался победителем. Это и предопределило его ближайшее будущее – отец Иоанн поехал, как сказали бы сейчас - продвигать православие. В Чикаго его ждал приход, который располагался на первом этаже деревянного здания. Вся церковь состояла из комнаты для богослужений, кухни и нескольких жилых комнат. Православный приход посещали сербы, галичане, русины, словаки, греки, сирийцы, копты.
Но даже по нынешним меркам приход считался большим – 215 человек. И даже в таком состоянии, в каком он был, по сути, молельной комнатой, благодаря харизме священника пользовался популярностью у верующих. Уже через несколько лет на счету священника Иоанна Кочурова были несколько десятков новообращенных. Он же развил в Америке деятельность по созданию православных братств. Причем такое успешное миссионерство ценилось не только церковью, но и государством. В Российской империи церковь являлась еще и негласным дипломатическим ведомством. Отца Иоанна ценили на родине, и награждали государственными наградами. А в одну из своих поездок в Россию он собрал за четыре месяца сумму эквивалентную 50 тысячам долларов США на строительство храма в Чикаго. Свою лепту пожертвовал и император Николай II ($4 000).
В 1899 году отец Иоанн нанял известного американского архитектора, создателя первых американских небоскрёбов Луиса Генри Салливана для строительства Свято-Владимирского приходского дома на углу улиц Leavitt и Haddon. За четыре года церковь была построена.
Храм в Чикаго, который построил священник из данковского Бигильдино
Навстречу трагедии
Вернулся в Санкт-Петербург Иоанн Кочуров в 1907 году. Служил в Преображенском соборе в Нарве и одновременно был священником церкви в эстонском Силамяэ. В 1916 году назначен вторым священником Екатерининского собора в Царском селе. Там его и застала революция. Царское село было резиденцией Николая II, там он и оказался под домашним арестом после отречения от престола. Вихри революции кружили над Царским Селом весь 1917-й. В октябре в Царском Селе начались бои красной гвардии с казаками, оставшимися верными Временному правительству.
Вот как вспоминает о священнике Кочурове его правнучка Мария Герасимова: «Многомесячное заточение императора с семьёй в Александровском дворце и солдатские волнения в воинских частях, расквартированных в Царском Селе, сразу же привлекли к городу внимание революционных кругов. Нервная атмосфера нагнеталась и междоусобной смутой, разливавшейся как яд по стране и всё никак не кончающаяся война. Все эти тревожные месяцы с амвона Екатерининского собора звучало вдохновенное слово отца Иоанна, стремившегося внести в души прихожан хоть толику покоя и призывавшего их к религиозному осмыслению и новых событий, и своего места в них. В октябре 1917 года власть в Петрограде захватили большевики. А в Царском Селе всё ещё стояли казачьи части генерала П. Н. Краснова, сохранявшие верность Временному правительству и А.Ф. Керенскому. На Царское Село двинулись из Петрограда вооруженные отряды красногвардейцев, солдат и матросов, дабы вытеснить Краснова из города. Утром 30 октября 1917 года, уже на подступах к Царскому Селу, большевики начали артобстрел города. В Царском началась паника, многие жители устремились в православные храмы, в том числе и в Екатерининский собор, надеясь найти там прибежище. Кочуров произнёс проповедь, призывая народ к спокойствию. В соборе собрался весь клир, и решено было отслужить молебен о прекращении междоусобной брани.
Отец Иоанн Кочуров
Собор был заполнен до отказа, и настоятель собора протоиерей Николай Смирнов вместе со священниками отцом Иоанном Кочуровым и отцом Стефаном Фокко решили пройти по городу с крестным ходом, читая нарочитые моления о прекращении междоусобной братоубийственной брани. Они вышли на ход уже под артиллерийским обстрелом. Крестный ход растянулся на многие улицы, женщины рыдали, дети плакали, мужчины громко молились, а священники во главе произносили горячие молитвы, призывая народ к спокойствию. Вечером 30 октября, во избежание боёв на улицах Царского, казачьи части были выведены командованием из города, и утром 31 октября, не встретив никого сопротивления, в Царское вошли большевики…»
На страницах газеты «Всероссийский Церковно-Общественный Вестник» через несколько дней приведено свидетельство корреспондента одной из петроградских газет: «Священники были схвачены и отправлены в помещение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Священник о. Иоанн Кочуров запротестовал и пытался разъяснить дело. С гиканьем и улюлюканьем разъярённая толпа повела его к царскосельскому аэродрому. Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой – взмахнув руками, священник упал ничком на землю, кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Священник долго хрипел и грыз мёрзлую землю. Его таскали за волосы, и кто-то кому-то предлагал «прикончить, как собаку»».
На следующее утро тело было доставлено в дворцовую больницу, где его видел один из членов Государственной Думы, но наперсного креста на Кочурове уже не было…
Кстати, со словами Джона Рида правнучка казненного священника не согласна. «Кочуров не «возбуждал народ против Советов» во время крестного хода, он произносил проповедь, призывая народ к спокойствию и проповедь эта была лишена какого-либо политического оттенка. Большевики вошли в Царское утром 31 октября, Екатерининский собор был по-прежнему полон молящимися. Кочуров был в соборе. Существует две версии его гибели. По первой его арестовали в соборе. Он пытался протестовать, но получил несколько ударов по лицу, был отведён на царскосельский аэродром и там расстрелян на глазах сына-гимназиста. По второй, он снова пошёл с крестным ходом о прекращении междоусобной брани, во время которого его и убили принародно: выстрел в голову только ранил его – его ещё добивали прикладами, таща за волосы по булыжникам мостовой…».
Кроме того, по одной из версий, 17-летний сын священника, на глазах которого казнили отца, умер от пережитого через день…
Протоирей Иоанн Кочуров стал первым священником Русской православной церкви – жертвой революционной бойни. Так и вошел в историю страны и РПЦ, находясь в ряду мучеников российских. Канонизирован Иоанн Кочуров как священномученник в 1994 году.
Храм в Бигильдино
В Данковском районе отца Иоанна помнят. В Бигильдино восстанавливают Богоявленский храм, в котором служил отец Иоанна Кочурова. В 100-летие со дня его гибели почтили в Данкове памятными мероприятиями, вспомнят и 150-летие со дня рождения – 13 июня Данкове и Бигильдино пройдут памятные мероприятия. Памятные мероприятия пройдут и в Санкт-Петербурге, в музее-заповеднике Царское Село.
Фото: pravmir.ru, Прекрасное рядом, wikimapia.org, liveinternet.ru
О гибели Иоанна Кочурова рассказывается в известной книге американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Джон Рид писал: «Я вернулся во дворец Совета в Царское в автомобиле полкового штаба. Здесь всё оставалось, как было: толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили, всё кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками, всё ещё звучали в воздухе крики и смех — торжество необычной победы. Сквозь толпу проталкивалось с полдюжины красногвардейцев, среди которых шёл священник. Это был отец Иоанн, говорили они, тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян. …Вечером, когда войска Керенского отступили из Царского Села, несколько священников организовали крестный ход по улицам, причём обращались к гражданам с речами и уговаривали их поддерживать законную власть, то есть Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах появились первые красногвардейцы, то, по рассказам очевидцев, священники стали возбуждать народ против Советов, произнося соответствующие речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из этих священников, отец Иоанн Кочуров, был арестован и расстрелян раздражёнными красногвардейцами…».
Из данковского Бигильдино – в Чикаго
150 лет назад, в селе Бигильдино Данковского уезда Рязанской на тот момент губернии, в семье священника родился мальчик Ваня. Рос, как и все «поповские» дети – учился грамоте и Слову Божьему, помогал отцу в местной церкви, которая к слову, цела и поныне. Затем учился в данковском духовном училище и по его окончании поступил в рязанскую семинарию, затем – в академию Санкт-Петербурга.
После академии он получил предложение отправиться в Америку. Духовное начальство увидело в Кочурове миссионера, который хорошо знал свое дело и увлекался модными в то время диспутами, в которых часто оказывался победителем. Это и предопределило его ближайшее будущее – отец Иоанн поехал, как сказали бы сейчас - продвигать православие. В Чикаго его ждал приход, который располагался на первом этаже деревянного здания. Вся церковь состояла из комнаты для богослужений, кухни и нескольких жилых комнат. Православный приход посещали сербы, галичане, русины, словаки, греки, сирийцы, копты.
Но даже по нынешним меркам приход считался большим – 215 человек. И даже в таком состоянии, в каком он был, по сути, молельной комнатой, благодаря харизме священника пользовался популярностью у верующих. Уже через несколько лет на счету священника Иоанна Кочурова были несколько десятков новообращенных. Он же развил в Америке деятельность по созданию православных братств. Причем такое успешное миссионерство ценилось не только церковью, но и государством. В Российской империи церковь являлась еще и негласным дипломатическим ведомством. Отца Иоанна ценили на родине, и награждали государственными наградами. А в одну из своих поездок в Россию он собрал за четыре месяца сумму эквивалентную 50 тысячам долларов США на строительство храма в Чикаго. Свою лепту пожертвовал и император Николай II ($4 000).
В 1899 году отец Иоанн нанял известного американского архитектора, создателя первых американских небоскрёбов Луиса Генри Салливана для строительства Свято-Владимирского приходского дома на углу улиц Leavitt и Haddon. За четыре года церковь была построена.
Храм в Чикаго, который построил священник из данковского Бигильдино
Навстречу трагедии
Вернулся в Санкт-Петербург Иоанн Кочуров в 1907 году. Служил в Преображенском соборе в Нарве и одновременно был священником церкви в эстонском Силамяэ. В 1916 году назначен вторым священником Екатерининского собора в Царском селе. Там его и застала революция. Царское село было резиденцией Николая II, там он и оказался под домашним арестом после отречения от престола. Вихри революции кружили над Царским Селом весь 1917-й. В октябре в Царском Селе начались бои красной гвардии с казаками, оставшимися верными Временному правительству.
Вот как вспоминает о священнике Кочурове его правнучка Мария Герасимова: «Многомесячное заточение императора с семьёй в Александровском дворце и солдатские волнения в воинских частях, расквартированных в Царском Селе, сразу же привлекли к городу внимание революционных кругов. Нервная атмосфера нагнеталась и междоусобной смутой, разливавшейся как яд по стране и всё никак не кончающаяся война. Все эти тревожные месяцы с амвона Екатерининского собора звучало вдохновенное слово отца Иоанна, стремившегося внести в души прихожан хоть толику покоя и призывавшего их к религиозному осмыслению и новых событий, и своего места в них. В октябре 1917 года власть в Петрограде захватили большевики. А в Царском Селе всё ещё стояли казачьи части генерала П. Н. Краснова, сохранявшие верность Временному правительству и А.Ф. Керенскому. На Царское Село двинулись из Петрограда вооруженные отряды красногвардейцев, солдат и матросов, дабы вытеснить Краснова из города. Утром 30 октября 1917 года, уже на подступах к Царскому Селу, большевики начали артобстрел города. В Царском началась паника, многие жители устремились в православные храмы, в том числе и в Екатерининский собор, надеясь найти там прибежище. Кочуров произнёс проповедь, призывая народ к спокойствию. В соборе собрался весь клир, и решено было отслужить молебен о прекращении междоусобной брани.
Отец Иоанн Кочуров
Собор был заполнен до отказа, и настоятель собора протоиерей Николай Смирнов вместе со священниками отцом Иоанном Кочуровым и отцом Стефаном Фокко решили пройти по городу с крестным ходом, читая нарочитые моления о прекращении междоусобной братоубийственной брани. Они вышли на ход уже под артиллерийским обстрелом. Крестный ход растянулся на многие улицы, женщины рыдали, дети плакали, мужчины громко молились, а священники во главе произносили горячие молитвы, призывая народ к спокойствию. Вечером 30 октября, во избежание боёв на улицах Царского, казачьи части были выведены командованием из города, и утром 31 октября, не встретив никого сопротивления, в Царское вошли большевики…»
На страницах газеты «Всероссийский Церковно-Общественный Вестник» через несколько дней приведено свидетельство корреспондента одной из петроградских газет: «Священники были схвачены и отправлены в помещение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Священник о. Иоанн Кочуров запротестовал и пытался разъяснить дело. С гиканьем и улюлюканьем разъярённая толпа повела его к царскосельскому аэродрому. Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой – взмахнув руками, священник упал ничком на землю, кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Священник долго хрипел и грыз мёрзлую землю. Его таскали за волосы, и кто-то кому-то предлагал «прикончить, как собаку»».
На следующее утро тело было доставлено в дворцовую больницу, где его видел один из членов Государственной Думы, но наперсного креста на Кочурове уже не было…
Кстати, со словами Джона Рида правнучка казненного священника не согласна. «Кочуров не «возбуждал народ против Советов» во время крестного хода, он произносил проповедь, призывая народ к спокойствию и проповедь эта была лишена какого-либо политического оттенка. Большевики вошли в Царское утром 31 октября, Екатерининский собор был по-прежнему полон молящимися. Кочуров был в соборе. Существует две версии его гибели. По первой его арестовали в соборе. Он пытался протестовать, но получил несколько ударов по лицу, был отведён на царскосельский аэродром и там расстрелян на глазах сына-гимназиста. По второй, он снова пошёл с крестным ходом о прекращении междоусобной брани, во время которого его и убили принародно: выстрел в голову только ранил его – его ещё добивали прикладами, таща за волосы по булыжникам мостовой…».
Кроме того, по одной из версий, 17-летний сын священника, на глазах которого казнили отца, умер от пережитого через день…
Протоирей Иоанн Кочуров стал первым священником Русской православной церкви – жертвой революционной бойни. Так и вошел в историю страны и РПЦ, находясь в ряду мучеников российских. Канонизирован Иоанн Кочуров как священномученник в 1994 году.
Храм в Бигильдино
В Данковском районе отца Иоанна помнят. В Бигильдино восстанавливают Богоявленский храм, в котором служил отец Иоанна Кочурова. В 100-летие со дня его гибели почтили в Данкове памятными мероприятиями, вспомнят и 150-летие со дня рождения – 13 июня Данкове и Бигильдино пройдут памятные мероприятия. Памятные мероприятия пройдут и в Санкт-Петербурге, в музее-заповеднике Царское Село.
Фото: pravmir.ru, Прекрасное рядом, wikimapia.org, liveinternet.ru
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