Здоровье
44 минуты назад
Вакцинацию от коронавируса будут проводить и во время майских каникул
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Прививочная кампания и наблюдение за больными коронавирусом и контактными будут идти своим чередом.
Приказом «Об организации медицинской помощи населению Липецкой области в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая 2021 года» управления здравоохранения Липецкой области вакцинация от коронавируса не будет останавливаться и в дни майских каникул.
Документом предписано организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 1 по 10 мая 2021 года в соответствии с графиком и организовать медицинское наблюдение за лицами,вакцинированными против COVID-19, а также за за больными и контактными с больными коронавирусом. На лабораторную диагностику коронавируса каникулы тоже не повлияют.
Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на начало этой недели первую аппликацию вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили более 111 тысяч человек, из них более 78 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.
Несколько региональных сетевых компаний поддержали предложение управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области о предоставлении скидок гражданам в возрасте старше 60 лет, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции, при предъявлении прививочного сертификата или справки из медицинского учреждения.
Ранее в Управлении здравоохранения Липецкой области сообщили о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2021 года.
1, 2, 5, 7 мая 2021 года поликлиники не работают (кроме медицинского наблюдения и обследования контактных лиц и больных новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением заболевания, а так же проведения вакцинации в соответствии с графиком).
3, 4, 6, 8 и 10 мая 2021 года поликлиники работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, (детские поликлиники: с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов); оказание экстренной стоматологической помощи на базе стоматологических поликлиник Липецка и Ельца до 14.00.
Травмпункты города Липецка в больницах: Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме.
Дети в Липецке обслуживаются в травмпункте Областной детской больницы (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол», Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед».
Травмпункты города Ельца (поликлиника Елецкой городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко, ул. Советская, д.62 и детская поликлиника Елецкой городской детской больницы, ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме.
Дети в Ельце обслуживаются в травмпункте Елецкой городской детской больницы. Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники Елецкой городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко.
Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.
Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение Липецкого областного клинического центра (ул. Ленина, д.35).
В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологической поликлиники – стоматологического центра (ул. Циолковского, д.22).
Документом предписано организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 1 по 10 мая 2021 года в соответствии с графиком и организовать медицинское наблюдение за лицами,вакцинированными против COVID-19, а также за за больными и контактными с больными коронавирусом. На лабораторную диагностику коронавируса каникулы тоже не повлияют.
Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на начало этой недели первую аппликацию вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили более 111 тысяч человек, из них более 78 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.
Несколько региональных сетевых компаний поддержали предложение управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области о предоставлении скидок гражданам в возрасте старше 60 лет, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции, при предъявлении прививочного сертификата или справки из медицинского учреждения.
Ранее в Управлении здравоохранения Липецкой области сообщили о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2021 года.
1, 2, 5, 7 мая 2021 года поликлиники не работают (кроме медицинского наблюдения и обследования контактных лиц и больных новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением заболевания, а так же проведения вакцинации в соответствии с графиком).
3, 4, 6, 8 и 10 мая 2021 года поликлиники работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, (детские поликлиники: с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов); оказание экстренной стоматологической помощи на базе стоматологических поликлиник Липецка и Ельца до 14.00.
Травмпункты города Липецка в больницах: Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме.
Дети в Липецке обслуживаются в травмпункте Областной детской больницы (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол», Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед».
Травмпункты города Ельца (поликлиника Елецкой городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко, ул. Советская, д.62 и детская поликлиника Елецкой городской детской больницы, ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме.
Дети в Ельце обслуживаются в травмпункте Елецкой городской детской больницы. Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники Елецкой городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко.
Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.
Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение Липецкого областного клинического центра (ул. Ленина, д.35).
В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологической поликлиники – стоматологического центра (ул. Циолковского, д.22).
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Игорь