Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня

Подписан приказ об организации медицинской помощи населению Липецкой области в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая 2021 года.

Стало известно, как будут работать медицинские организации Липецкой области в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая. Соответствующей приказ был подписан накануне.



Амбулаторно-поликлинические отделения 1 и 9 мая будут работать по графику праздничного дня, а 3, 4, 6, 8 и 10 мая 2021 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов будет осуществляться до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, детские поликлиники будут работать с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов.



2 и 7 мая медицинские организации будут работать по графику выходного дня; 5 мая - по графику нерабочего дня.



В каждой медицинской организации ежедневно с 1 по 10 мая будет дежурить администратор из числа руководящего состава с 8:00 до 14:00 часов, а оставшуюся часть суток он продолжит дежурство на дому.