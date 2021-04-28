Здоровье

51 минуту назад

Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня

5 439
#медицина
3
Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня

Подписан приказ об организации медицинской помощи населению Липецкой области в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая 2021 года.

Стало известно, как будут работать медицинские организации Липецкой области в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая. Соответствующей приказ был подписан накануне.

Амбулаторно-поликлинические отделения 1 и 9 мая будут работать по графику праздничного дня, а 3, 4, 6, 8 и 10 мая 2021 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов будет осуществляться до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, детские поликлиники будут работать с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов.

2 и 7 мая медицинские организации будут работать по графику выходного дня; 5 мая - по графику нерабочего дня.

В каждой медицинской организации ежедневно с 1 по 10 мая будет дежурить администратор из числа руководящего состава с 8:00 до 14:00 часов, а оставшуюся часть суток он продолжит дежурство на дому.
5 439
#медицина
3

Комментарии (5)

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Игорь

5 минут назад
Animal planet., Зачем? Я на свое здоровье не жалуюсь? Если вам что-то не нравится, то это совсем не значит что "оно" заболело.))
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Animal planet.

11 минут назад
Игорь, тебе бы к психиатру показаться,совсем у тебя крышу снесло.
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Игорь

19 минут назад
Апрель, Будут, хоть ночью приходите, хоть в праздник...
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Апрель

31 минуту назад
А прививки против ковид-19 будут делать в эти дни?
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Гость

36 минут назад
Где разъяснение про школы? Как будут работать, и будут ли вообще?
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