Происшествия

сегодня, 11:22

В Подгорном на площади в 300 кв. м. горят отходы пилорамы

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#МЧС #пожар
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Утром 30 апреля в селе Подгорное Липецкого района вспыхнули отходы пилорамы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь перешел на сухую траву.

- Площадь возгорания отходов производства составила около 300 квадратных метров. На тушение пожара направлено 2 подразделения, - уточнили в пресс-службе ведомства.
4 839
#МЧС #пожар
2

Комментарии (4)

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Билли Кид

22 минуты назад
Мои отходы не горят и не тонут
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Подгорное

38 минут назад
И правда пора навести порядок !
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Липецк

43 минуты назад
Там свака ещё рядом. Лог засыпают мусором. Может тоже полыхнуть. Пора Природоохранной прокуратуре по Подгорному пройтись.
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Садовод

сегодня, 11:43
Ну ребята-лесопильщики, в условиях особого противопожарного режима, как юрлицо, вы крепко попали на бабки. Грустный подарок к празднику
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