Происшествия
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В Подгорном на площади в 300 кв. м. горят отходы пилорамы
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Утром 30 апреля в селе Подгорное Липецкого района вспыхнули отходы пилорамы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь перешел на сухую траву.
- Площадь возгорания отходов производства составила около 300 квадратных метров. На тушение пожара направлено 2 подразделения, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь перешел на сухую траву.
- Площадь возгорания отходов производства составила около 300 квадратных метров. На тушение пожара направлено 2 подразделения, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Билли Кид
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