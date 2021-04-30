Перед Пасхой 70 кладбищ обработали от клещей

Перед майскими праздниками липчан предостерегают от клещей: уже пострадал 241 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 29 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратился 241 человек, из них 89 детей (36,9%).



С улучшением погодных условий ожидается рост активности клещей. Липчанам напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности во время майских праздников при отдыхе на природе, работах на садово-огородных участках.



По состоянию на 29 апреля доставлен для исследования 221 клещ, из них 27 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,2%), 5 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,2%), 1 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,4%).



В 59% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, садоводческих товариществ – 2,5%, парков – 1,6%, кладбищ – 4,5%, в 28,6% случаев – в природных условиях.



Акарицидные обработки уже проведены на площади 391,05 гектара, в том числе на территориях 34 парков и 70 кладбищ.