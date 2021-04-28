Спорт

27 минут назад

Липецкие «тигры» показали зубы в Тамбове

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#Каратэ #кёкусинкай #синкёкусинкай
Липецкие «тигры» показали зубы в Тамбове

В соперничестве с бойцами из десяти регионов наши каратисты завоевали почти три десятка медалей. 

Каратисты клуба «Белый Тигр» великолепно представили Липецку область в Кубке Черноземья по кёкусинкай каратэ в Тамбове, завоевав 29 медалей.

Пример своим воспитанникам подали тренеры. «Серебряный» призёр чемпионата Европы, «бронзовый» призёр международного турнира в Польше Екатерина Лютова и в своё время становившаяся чемпионкой России среди молодёжи Дарья Кононова провели титульная бои с соперницами из Санкт Петербурга.

В итоге «тигрицы» на глазах своих воспитанников показали, что их лучше не тревожить. Екатерина (до 65 кг) победила единогласным решением судей, а Дарья (свыше 65 кг) добилась досрочной победы.

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Вначале ученики воочию могли оценить мастерство своих тренеров

Молодые каратисты тоже старались не подкачать. Несколько раз в течение турнира в финале встречались по два липецких бойца. 

Так было среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 60 кг, причём оба финалиста Александр Канатов и Сергей Какунин добрались до главного боя, одержав только досрочные победы.

- В жизни парни дружат между собой, тренируются в одном зале, прекрасно знают бойцовскую манеру друг друга. В финале оба отработали качественно, судьи отдали предпочтение Сергею, которому досталось «золото», а его товарищу-сопернику – «серебро», - рассказал GOROD48 президент клуба «Белый Тигр» Юрий Смыков.

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Липчане оказались на высоте

Чисто липецким получился и финал у девушек 8-9 лет, где Ева Шеянова взяла верх над землячкой Полиной Багринцевой.

Турнир в Тамбове запомнился очень серьёзным составом участников – на татами Универсального спортивного комплекса Тамбова выходили бойцы из Московской, Челябинской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Костромской, Курганской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Несколько каратистов представляли непризнанную Донецкую республику.

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В кекусинкай запрещены удары по лицу, но по корпусу работают в полный контакт

Липецкую команду подготовили тренеры Юрий Смыков, Эдуард Саргсян, Николай Ардашев, Тихон Кузнецов и Дарья Кононова. 

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Победоносная липецкая команда

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#Каратэ #кёкусинкай #синкёкусинкай

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